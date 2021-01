Estas son las restricciones, horario de toque de queda y medidas aprobadas contra el coronavirus por comunidad autónoma en España

La tendencia ascendente de casos de coronavirus en nuestro país ha propiciado que muchas comunidades autónomas endurezcan sus medidas para tratar de frenar el avance de contagios y cifras de fallecidos.

A la "alarmante" situación, así definida por Sanidad, se une el aumento de la incidencia acumulada: ya hay 828,57 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Así, las cifras han llevado a la adopción de más medidas por parte de varios territorios en nuestro país. Estas son las comunidades que han aumentado sus restricciones y todas las medidas aprobadas:

Andalucía

La Junta de Andalucía ha decidido prorrogar las actuales restricciones de movilidad y horarios contra el Covid-19 hasta el 15 de febrero. Al no haberse producido cambios en la situación empidemiológica, se amplían las medidas 15 días más.

Confinamiento perimetral

Andalucía mantiene el cierre perimetral de los accesos a la comunidad y la prohibición de la movilidad interprovincial. Además, los municipios que superen una incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes, también se confinarán perimetralmente.

Los municipios en donde la incidencia acumulada supere los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes se cerrará la hostelería y el ocio.

Toque de queda

El toque de queda seguirá establecido entre las 22:00 y las 06:00 horas.

Horario de cierre de hostelería y otros establecimientos similares

El horario de cierre de comercios y hostelería en los municipios donde está autorizada la apertura de los establecimientos se mantiene en las 18:00 horas.

Reuniones y aforos

El número máximo de miembros en reuniones es de cuatro personas. Además, los comités territoriales fijan los aforos de distintas actividades según el grado de alerta de cada distrito sanitario.

Estos son los municipios con confinamiento perimetral en cada una de las provincias de la comunidad andaluza.

Sevilla

Sevilla capital

Umbrete

Lora de Estepa

Dos Hermanas

Peñaflor

Aznalcóllar

Almensilla

Espartinas

Bormujos

Mairena del Aljarafe

San Juan de Aznalfarache

La Rinconada

La Roda de Andalucía

Lantejuela

El Saucejo

Cantillana

Castilblanco de los Arroyos

Casariche

Ugrera

Castilleja de Guzmán

Castilleja de la Cuesta

Alcalá de Guadaíra

Camas

Coria del Río

Gelves

Isla Mayor

Tomares

La Puebla del Río

Villanueva de San Juan

Pedrera, Herrera

Villaverde del Río

Gerena

Almadén de la Plata

Mairena del Alcor

Lebrija

Los Molares

Morón de la Frontera

Marchena

Los Corrales

Olivares

Salteras

Brenes

Carmona

Granada

Darro

Lanteira

Cenes de la Vega

Dúdar, Alquife

Castilléjar

Cúllar,

Guadix

Alhendín

Armilla

Chimeneas

Las Gabias

Santa Fe

Bubión

La Peza

Albolote

Alicún de Ortega

Almuñécar

Atarfe

Benamaurel

Cájar

Caniles

Cijuela

Cúllar Vega

Escúzar

Huéscar

Huétor Tájar

Jayena

Jun

Lecrín

Monachil

Montefrío

Motril

Nigüelas

Puebla de Don Fadrique

Soportújar

Trevélez

Válor

Villanueva de las Torres

Víznar

Zafarraya

Valle del Zalabí

Vegas del Genil

Cuevas del Campo

Zagra

Jaén

Jaén capital

Pegalajar

Carboneros

Canena

Puente de Génave

Siles

Villarrodrigo

Aldeaquemada

Arquillos

Jimena

Mancha Real

Martos

Peal de Becerro

Torredonjimeno

Úbeda

Almería

Lucainena de las Torres

Padules

Serón

Balanegra

El Ejido

Santa Cruz de Marchena

Almócita

Urracal

Bacares

Bentarique

Tíjola

Vícar

Zurgena

Málaga

Viñuela

Alozaina

Cortes de la Frontera

Casabermeja

Periana

Torremolinos

Archidona

Humilladero

Cútar

Arriate

Almáchar

Antequera

Villanueva de la Concepción

Cuevas de San Marcos

Archez

Riogordo

Torrox

Yunquera

Pizarra

Ojén

Casares

Totalán

Montejaque

Cádiz

Algeciras

Espera

Torre Alháquime

Villamartín

Benalup Casas Viejas

Chiclana de la Frontera

Alcalá de los Gazules

Medina Sidonia

Benaocaz

Bornos

Grazalema

Algar

Huelva

Punta Umbría

San Juan del Puerto

Paymogo

Higuera de la Sierra

Manzanilla

Cabezas Rubias

Moguer

Rociana del Condado

Escacena del Campo

Bollullos Par del Condado

Nerva

Villablanca

Córdoba

Cabra

La Guijarrosa

Santa Eufemia

Alcaracejos

Encinas Reales

Montalbán

Moriles

Almodóvar del Río

Almedinilla

La Carlota

Castro del Río

Doña Mencía

Guadalcázar

Montemayor

Montilla

Palenciana

Pedroche

Posadas

Torrecampo

Villafranca de Córdoba

Villaharta

La Victoria

Zuheros

Castilla-La Mancha

Confinamiento perimetral

Se establece un cierre perimetral para todos y cada uno de los municipios de la región. Sólo se podrá salir o entrar en ellos por causas justificadas.

Toque de queda

La ampliación del horario del toque de queda nocturno es una opción que han seguido diversas comunidades para intentar frenar la movilidad nocturna. Castilla-La Mancha decidió ampliarlo desde las 22:00 horas hasta las 07:00 horas.

Cierre de hostelería y otros establecimientos similares

Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible, como los servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales, servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados en los mismos, servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a empleados y servicio de comedor escolar en guarderías y colegios de Educación Primaria.

Además, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancia de seguridad y agrupación.

Se permite el reparto a domicilio dentro del margen horario permitido de movilidad.

Cierre de hogares de jubilados y locales de juego

Asimismo, también se estableció el cierre los hogares de jubilados y centros colectivos, locales de juegos y apuestas.

Los gimnasios, saunas y otros recintos de prácticas de deporte y de parques y similares permanecerán cerrados entre las las 22 y las 8 horas.

Centros comerciales

También prosigue el cierre de centros comerciales, superficies y establecimientos comerciales que presenten una superficie útil de exposición y venta igual o superior a 300 metros cuadrados. Se exceptúan de esta medida los establecimientos, o áreas situadas en dichos centros, dedicados a la venta de productos de alimentación, higiene y otros productos considerados esenciales, y únicamente para la venta de dichos productos.

En las tiendas y demás establecimientos comerciales que puedan permanecer abiertos, se extremarán las medidas higiénicosanitarias. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento.

Castilla y León

Las nuevas restricciones entraron en vigor el 16 de enero y tendrán como duración el propio estado de alarma sin perjuicio de que las mismas puedan ser moduladas, flexibilizadas o suspendidas por el presidente de la Junta de Castilla y León en virtud de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad. Según el vicepresidente, si no se ha conseguido que estas medidas surtan efecto en 15 días, "el confinamiento domiciliario será inevitable".

El objetivo de estas nuevas restricciones es reducir el nivel de contagios en la comunidad, que actualmente registran una subida "en pared" similar a que tuvo lugar en marzo. Así, con estas acciones se prevé reducir la movilidad, el contacto social y la actividad no esencial.

Toque de queda a las 20:00 h

El vicepresidente regional, Francisco Igea, ha explicado que el decreto del estado de alarma permite limitar el horario nocturno y los servicios jurídicos de la Junta entienden que este es el que va "desde el ocaso hasta el amanecer" y a las 20 horas, dicen, ya es de noche. Por lo tanto, la Junta adelanta el toque de queda a las 20:00 horas.

El vicepresidente ha recalcado que la excepción para no cumplir el toque de queda es laboral, tal y como recoge la prórroga del estado de alarma.

Limite de reuniones a 4 personas en domicilios

Igea ha explicado que se limitan las reuniones a un máximo de cuatro personas en domicilios.

Movilidad entre provincias

A partir de mañana, queda prohibida la movilidad entre las provincias de Castilla y León.

Cierre perimetral de la región y hostelería

Estas nuevas restricciones se suman a las que ya se pusieron en marcha en el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el pasado martes y que pasan por el cierre en el interior de los establecimientos hosteleros, la clausura de gimnasios, centros comerciales y salas de apuestas, además del cierre perimetral de la Comunidad. Además, el vicepresidente ha recalcado en rueda de prensa que "no se puede fumar en las terrazas".

Aforos

Se reduce el aforo a un tercio en los lugares de culto, no sobrepasando nunca las 25 personas.

Murcia

Las medidas entraron en vigor el pasado 20 de enero.

Cierre del comercio no esencial

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha informado de que tiendas y centros comerciales tendrán que cerrar a las 20:00 horas con la idea de "vaciar las calles lo máximo posible".

En el grupo de actividades esenciales están gasolineras, farmacias, supermercados y establecimientos de comida a domicilio. Estos quedarán exentos de esta nueva prohibición.

Prohibido reunirse con personas no convivientes

"Le estamos diciendo a los murcianos que no pueden estar con sus familiares ni amistades si no son de su unidad de convivencia", ha reclamado López Miras en la rueda de prensa en la que ha anunciado todas las nuevas restricciones. El presidente de la Región ha lanzado dardos durante toda la comparecencia contra el Ejecutivo central, ya que considera, no está teniendo una respuesta unificada para combatir la pandemia.

Asegura que esta medida afecta a las actividades no regladas y sin mascarillas, por lo tanto, no quedan prohibidas, por ejemplo, las actividades de culto ni las deportivas que estén federadas.

Suspensión de actos con más de 200 personas en el interior

Es la principal medida que ha tomado el Comité de Seguimiento Covid-19: suspender todos los actos multitudinarios que aglutinen a más de 200 personas en el interior, a más de 500 sentadas en el exterior o a más de 100 de pie en el exterior.

La medida se ha adoptado en vista de la "gravedad de la situación y el nivel de alerta extrema regional", que pasa a la Fase 2 del Riesgo Asistencial "al tener una ocupación muy alta de los dispositivos asistenciales por personas afectadas por Covid-19, lo que genera dificultades para mantener una atención presencial normalizada respecto al resto de patologías", según ha explicado el portavoz técnico del Comité, Jaime Pérez.

Restricciones por nivel de alerta: Extremo

En concreto, 36 municipios quedarían incluidos en un nivel de alerta Extremo. Se trata de Moratalla, Fortuna, Abanilla, Jumilla, Mula, Caravaca de la Cruz, La Unión, Ricote, Yecla, Albudeite, Santomera, Lorquí, Villanueva del Río Segura, Murcia, Las Torres de Cotillas, Cartagena, Molina de Segura, Alguazas, Pliego, Blanca, Lorca, Los Alcázares, Campos del Río, Cieza, San Pedro del Pinatar, Bullas, Torre Pacheco, San Javier, Águilas, Abarán, Ulea, Alcantarilla, Ceutí, Fuente Álamo, Cehegín y Archena.

Estos municipios tendrán las siguientes restricciones:

Restricción de movilidad perimetral.

Limitación de la actividad de hostelería a recogida en local y servicio a domicilio.

Reducción del aforo en comercio al 50%.

Cierre de parques y jardines a partir de las 19:00 horas.

Cierre de los centros de día y atención presencial en estos centros.

Restricciones por nivel de alerta: Muy Alto

Por otra parte, se ha acordado un nivel de alerta Muy Alto en los municipios de Beniel, Alhama de Murcia, Totana, Puerto Lumbreras y Mazarrón.

Restricciones por nivel de alerta: Medio/Alto y Bajo

En este nivel Medio/Alto, se sitúan los municipios de Librilla y Calasparra, mientras que en nivel Bajo están los de Aledo y Ojós, que, al pasar la Región a Fase 2 del Riesgo Asistencial, asumen las medidas adoptadas para los municipios que se encuentran en nivel de alerta Muy Alto.

Extremadura

En Extremadura, desde esta medianoche, se extiende el cierre de la hostelería y comercio no esencial a poblaciones de más de 3.000 habitantes. Antes era a poblaciones de más de 5.000. Se prorroga el cierre entre municipios. Todo por 14 días revisable dentro de una semana. Afectará al 71 por ciento de la población de la región.

"Intentamos adoptar medidas que combatan la movilidad, que es lo que origina el virus. No queremos cerrar negocios, sino evitar la movilidad", ha afirmado Fernández Vara. El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles que en caso de mejora de los datos podrían tomar "alguna medida de alivio para el sector que peor lo está pasando en este momento".

Las nuevas restricciones entran en vigor desde las 0:00 horas de este jueves 21 de enero y en catorce días se decidirá si continuar con ellas.

Cierre perimetral

Se limita la movilidad en todos los municipios de Extremadura, por lo que queda prohibida la entrada y salida en cualquier territorio de la comunidad, salvo en casos justificados o de fuerza mayor. Dicha prohibición tiene lugar durante siete días, hasta el 20 de enero, aunque se revisará y puede ser ampliada.

Cierre de hostelería y comercio no esencial

En poblaciones con más de 3.000 habitantes, e independientemente de la incidencia de casos, se cierra la hostelería, la restauración y los comercios, salvo los locales esenciales. Antes la medida era para poblaciones de más de 5.000. Con la nueva medida se unen 24: Arroyo de San Serván, Barcarrota, Burguillos del Cerro, Cabeza del Buey, Campanario, Casar de Cáceres, Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos, Herrera del Duque, Hervás, Hornachos, La Zarza, Malpartida de Cáceres, Malpartida de Plasencia, Monesterio, Navalvillar de Pela, Quintana de la Serena, Ribera del Fresno, Santa Amalia, Santa Marta de los Barros, Talarrubias, Valverde de Leganés, Villanueva del Fresno y Zalamea de la Serena.

Toque de queda

También se amplía en toda la comunidad durante 28 días, con toque de queda desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas.

Aforos en comercios, hostelería y hoteles

El aforo en los locales comerciales es del 30%, en la hostelería pasa al 40% en interior y al 50% en el exterior. Además, los hoteles y alojamientos rurales tendrán un aforo del 35%. En cuanto a los comensales por mesa, hay un límite de cuatro personas. Estos aforos se mantendrán durante 28 días.

Comunidad Valenciana

Prohibidas las reuniones entre no convivientes

Los encuentros familiares o sociales en espacios privados quedan limitados al mismo núcleo de convivencia. No obstante, existen una serie de excepciones como los cuidados a mayores, la crianza, reuniones de carácter laboral o institucional y actividades educativas.

Encuentros limitados a dos personas en el ámbito público

En lo que respecta al ámbito público, los encuentros sociales o familiares quedan limitados a un máximo de dos personas, tanto en zonas al aire libre como en lugares cerrados. Se aplicarán las mismas excepciones que en los espacios privados.

Puig ha señalado que la región no se va a convertir en un espacio policial: “No es posible vigilar el interior de las casas y saber quién se junta en ellas, pero tampoco es posible vigilar todos los comportamientos incívicos y eso no significa que no queden prohibidos”.

Confinamiento perimetral de ciudades con más de 50.000 habitantes

El Consell ha establecido el cierre perimetral de las ciudades con más de 50.000 habitantes durante los fines de semana y días festivos. Esta restricción afecta a 16 localidades de la región:

Valencia

Castellón

Alicante

Elche

Gandía

Torrente

Torrevieja

Orihuela

Paterna

Sagunto

Benidorm

Alcoy

Elda

Petrer

Vila-real

Sant Vicent del Raspeig

Los ciudadanos no podrán entrar ni salir de estos núcleos urbanos durante los viernes a partir de las 15 horas hasta las 6 horas de los lunes.

Aragón

Cierre de las capitales y toque de queda

El Gobierno de Aragón ha anunciado el confinamiento perimetral de las tres capitales de provincia y de seis municipios , que suman más de 860.000 habitantes, y el adelanto del toque de queda a las 22 horas a partir del sábado 16 de enero , por el aumento de la incidencia de casos, cuya tasa a 7 días se sitúa en 329 casos por 100.000 habitantes. Las medidas adoptadas entrarán en vigor la próxima media noche y hasta el 15 de febrero.

Además de la capital aragonesa, Huesca y Teruel se confinan perimetralmente Alcañiz , en la provincia de Teruel, y Calatayud, Cuarte de Huerva, Ejea de los Caballeros, Tarazona y Utebo , en la de Zaragoza, lo que supone que dos de cada tres habitantes de la comunidad autónoma tendrán limitada la movilidad.

Reuniones sociales y horario de hostelería

También se ha acordado reducir las reuniones tanto en el ámbito privado como público a 4 personas, adelantar a las 18 horas el cierre de todos los establecimientos comerciales no esenciales de viernes a domingo , y el establecimiento de controles "exhaustivos y objetivos" de los centros comerciales para evitar aglomeraciones.

Cataluña

El Comité Técnico del Plan de Emergencias de Protección Civil de Cataluña aprobó prorrogar durante 15 días más -hasta el 7 de febrero- las restricciones que se implantaron el pasado 7 de enero para contener la propagación de la epidemia en la región. Son las siguientes:

Cierre de comercios no esenciales

Podrán abrir aquellos comercios con una superficie de hasta 400 metros cuadrados a un 30% de su aforo y los fines de semana solo podrán abrir aquellos establecimientos de productos esenciales mientras que los centros comerciales permanecerán cerrados todos los días, y los sectores de la restauración y la cultura se mantienen con las restricciones actuales.

Limitaciones en la hostelería

También se mantiene la apertura al público de bares y restaurantes a dos franjas horarias: de 7.30 a 9.30 horas para servir desayunos, y de 13.00 a 15.30 para servir comidas; las terrazas seguirán abiertas con distancia de seguridad entre mesas y el interior de los locales quedará restringido al 30% del aforo.

Además, se permite que se recoja comida en los establecimientos de 19.00 a 22.00 horas y el servicio a domicilio hasta las 23.00 horas, mientras que en el ámbito cultural las actividades seguirán abiertas con un aforo del 50% y un máximo de 1.000 personas si la ventilación es óptima.

Gimnasios y práctica de deporte

Solo se podrá practicar deporte al aire libre con un 50% del aforo -incluidas las actividades deportivas federadas- por lo que los gimnasios y otros equipamientos en espacios cerrados quedarán cerrados a excepción de las piscinas.

Confinamiento perimetral y toque de queda

Se mantienen también el confinamiento perimetral de Cataluña, el toque de queda desde las 22.00 hasta las 6.00 horas y la limitación de los encuentros sociales a un máximo de seis personas.

La región está a la espera de que se celebre el Consejo Interterritorial de las comunidades con el Ministerio de Sanidad para ver si finalmente el Gobierno central decide modificar el decreto del estado de alarma respecto al horario del toque de queda.

Educación

Se suspenden las actividades extraescolares y de ocio infantil a excepción de aquellas que se organizan en el mismo centro escolar y se realizan con el mismo grupo de convivencia.

Sobre los exámenes universitarios presenciales previstos para el final del primer semestre, la Generalitat ha defendido que se harán y que las universidades tienen que asegurar que se llevan a cabo con "todas las medidas" de seguridad. La prueba de las oposiciones docentes, prevista para el próximo sábado, también se harán de forma presencial.

Cantabria

Comercio

Los establecimientos comerciales de más de 400 metros cuadrados permanecerán cerrados fines de semana y festivos, con la excepción de los comercios de alimentación, primera necesidad, farmacia o centros médicos. Se trata de la primera de un nuevo paquete de medidas que endurece las existentes debido a la situación epidemiológica en la región.

En los parques y centros comerciales solo se podrá transitar por las zonas comunes. Todos los comercios tendrán que seguir un sistema de recuento de aforo y remitir un informe semanal a la dirección general de Salud Pública sobre qué número de personas ha estado en ellos y en qué horarios se ha distribuido.

Laboral

El Gobierno de Cantabria obliga a cerrar los vestuarios de las empresas que no sean imprescindibles y el resto solo se permite su utilización al 50% de su aforo. Los comedores y salas de reuniones se cerrarán, salvo las que sean imprescindibles que podrán usarse en un tercio. Las salas de descanso y de estar se tendrán que cerrar en todas las empresas cántabras que cuenten con ellas.

Cultura

La cultura cántabra solo podrá abrir a un tercio de su aforo. Los actos de más de 300 personas quedan suspendidos y los de menos tendrán que pedir una autorización a la dirección general de Salud Pública.

Los zoos o acuarios tendrán que llevar un recuento de aforo y enviar un informe semana con el número de personas que pasan por la instalación y su distribución horaria.

Deporte

Se prohíbe el uso de duchas y vestuarios en instalaciones y centros deportivos, salvo en las piscinas. Además, se prohíbe el público en entrenamientos, competiciones y eventos en instalaciones deportivas.

Cierre perimetral y toque de queda

Cantabria prorrogará todas las restricciones que ya estaban implantadas. El cierre perimetral de la comunidad y el toque de queda de 22.00 a 6.00 horas se prorrogarán durante un mes más.

Además, también se prorroga durante 30 días el cierre de los negocios a las 21.30 horas y el cierre del interior de establecimientos hosteleros y casas de apuesta y salas de juegos. También, desde las 20:00 horas hasta las 08:00 horas no se podrán realizar, como hasta ahora, actividades en parques y playas.

Navarra

Cierre de bares y aforos

Entre las nuevas restricciones en la región, se adelanta una hora el cierre de la hostelería, a las 21:00 horas en lugar de las 22:00, aunque se mantiene el aforo del 30 % en el interior de los establecimientos y del 100 % en las terrazas. Se prohíbe fumar en las terrazas y los "barriles" a la puerta de los locales. Por su parte, el aforo en las medianas y grandes superficies comerciales pasa a ser del 30 %.

Reuniones y toque de queda

En los domicilios, se permite la reunión de un máximo de seis personas de dos unidades convivenciales, pero el Gobierno de Navarra recomienda que sea exclusivamente de una unidad.

Las medidas restrictivas, previstas del 15 al 28 de enero, pero que se revisarán dentro de una semana, mantienen el toque de queda en Navarra de 23:00 a 6:00 horas, salvo causa justificada. Se mantiene asimismo el cierre perimetral de la comunidad.

La Rioja

Confinamiento perimetral

De todos los municipios de La Rioja. La movilidad sólo podrá darse para la compra de bienes básicos y para las excepciones ya conocidas: asistencia a centros médicos, obligaciones laborales, colegios y cuidado de mayores.

Cierre de comercio minorista

Excepto en los negocios considerados esenciales. El resto de comercios minoristas, como mercadillos, también se cerrarán.

Museos, bibliotecas, centros deportivos

También permanecerán cerrados aquellos que no sean esenciales.

Cierre de hostelería

Salvo para servir comida a domicilio y estará prohibida la posibilidad de consumo en los propios establecimientos.

Centros comerciales

Permanecerán cerrados en fin de semana.

Reuniones sociales

Sólo podrán reunirse los miembros de una única unidad conviviente, tanto en espacios públicos como privados, salvo excepciones: personas que viven solas, menores con sus padres si no conviven, parejas que no convivan en el mismo domicilio, personas dependientes o vulnerables, actividades directamente relacionadas con el ámbito laboral, educativo, institucional, profesional, etc...

Confinamiento perimetral de la comunidad

Toque de queda

No han querido aclarar a qué hora se establecerá el toque de queda y si se mantiene el que ya está impuesto a las 22:00 horas. Tampoco han informado sobre la posición que La Rioja transmitirá al Gobierno respecto a la petición de adelantar o no esta medida, como sí harán otras comunidades autónomas.

Galicia

Las restricciones durarán al menos tres semanas, al menos hasta el martes 16 o el miércoles 17 de febrero, un tiempo para "resetear" los centros sanitarios, según ha contado Feijóo. Así, estas son las nuevas restricciones para toda la región:

Interacciones sociales solo con convivientes

Se limitan los encuentros y relaciones sociales solo a convivientes, salvo para contadas excepciones, como el cuidado de personas mayores o menores. También quedan limitadas las interacciones en paseos a convivientes. "Que no se junten fuera las personas que no vivan juntos en casa", ha dicho Feijóo.

Movilidad reducida a cada concello

La movilidad queda reducida a cada concello para toda la ciudadanía, salvo para trabajadores o centros docentes, entre otras causas de fuerza mayor.

Toque de queda

Se mantiene el toque de queda entre las 22:00 y las 06:00 horas, aunque Feijóo ha pedido al Gobierno que permita más flexibilidad a la hora de modificar este aspecto. "No tenemos la capacidad para reducirlo a las 20:00 horas, como queremos. Es un clamor que el Gobierno nos lo permita".

Actividades esenciales

Seguirán funcionando con normalidad los servicios esenciales, como los sanitarios, de educación o de cuidado de menores, entre otros.

Clases universitarias

Las Universidades no reanudarán sus clases hasta el 8 de febrero y durante la primera semanas serán exclusivamente online. Hasta el 17 de febrero no se estudiará la posibilidad de volver a las lecciones presenciales.

Los centros comerciales, cerrados los fines de semana

Los comercios no esenciales podrán abrir hasta las 18.00 horas y los centros comerciales cerrarán todos los fines de semana.

Cierre de hostelería

Feijóo también ha anunciado el cierre total de la hostelería, salvo para pedida a domicilio o recogida.

Suspendidos museos, bibliotecas o espectáculos

Se suspenden todas las actividades de museos, bibliotecas o espectáculos.

Madrid

Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad madrileño, ha anunciado que se adoptan nuevas medidas a partir de este lunes 29 de enero y hasta el próximo 8 de febrero.

Se mantiene el toque de queda

El toque de queda se prorroga hasta el próximo 8 de febrero con el horario actual, es decir, de 22:00 a 06:00 horas.

Se adelanta el cierre de la hostelería

El consejero de Sanidad ha anunciado que se adelanta el cierre de establecimientos no esenciales, como los comerciales, la hostelería y todos los restaurantes: a partir de este lunes, todos ellos deben cerrar a las 21:00 horas. A partir de las 21, solo se pueden abrir farmacias, establecimientos médicos, veterinarios, gasolineras y lugares imprescindibles.

Prohibidas las reuniones de no convivientes en domicilios

Se prohíben las reuniones de no convivientes en domicilios y espacios cerrados, con la excepción del cuidado de personas menores o vulnerables.

Reducción de aforo en terrazas y ocio

Se reduce de seis a cuatro comensales por mesa como máximo en la hostelería, mientras que en los espacios de ocio el aforo será del 50%. Enrique Ruiz Escudero también ha insistido en reforzar el teletrabajo en las empresas.

Test de coronavirus en clínicas dentales

A partir del 1 de febrero, se comenzarán a realizar test de coronavirus en lugares como clínicas dentales.

Nuevas zonas básicas de salud y municipios con restricciones

El viceconsejero de Salud y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, y la directora de Salud Pública, Elena Andradas, han comparecido en rueda de prensa para explicar que varias zonas básicas, localidades y municipios entrarán en confinamiento a partir de la semana que viene, desde el 1 hasta el 15 de febrero. Junto con las que ya estaban restringidas, suman un total de 71 zonas básicas y 30 municipios. Son los siguientes:

Coslada (5 zonas básicas)

Alcalá de Henares (sus 11 zonas básicas)

Móstoles (completamente restringido)

Brunete

San Martín de la Vega

Chinchón

Griñón

El Boalo-Cerceda-Mataelpino

Áreas de salud ya confinadas hasta el 8 de febrero

La semana pasada, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, anunció que alrededor del 24% de los madrileños tendrían nuevas restricciones de movilidad desde las 00:00 horas del 25 de enero hasta el próximo 8 de febrero. Son:

La Rivota, Ramón y Cajal, Doctor Lain Entralgo y Doctor Trueta (Alcorcón)

Las Ciudades (Getafe)

Cercedilla

Navacerrada

Los Molinos

Collado Villalba (3 zonas básicas)

Rivas Vaciamadrid

Colmenar de Oreja

Quijorna

Serradillos del Valle

Asimismo, Andradas informó de que se mantenían las medidas en las zonas básicas que se restringieron hace una semana:

Fuenlabrada (municipio completo)

Fuente El Saz

San Agustín de Guadalix

El Molar

Pedrezuela

La Cabrera

Y que se prorrogaría la vigencia hasta en siete días naturales en las siguientes zonas:

Alcobendas (municipio completo)

Andrés Mellado (Chamberí)

Sanchinarro, Benita de Ávila, Silvano y Virgen del Rocío (Hortaleza)

Aravaca (Moncloa-Aravaca)

General Moscardó (Tetuán)

Felipe II, Alcalde Bartolomé González, Presentación Sabio, 2 de mayo, El Soto y Parque Coímbra (Móstoles)

Getafe Norte (Getafe)

San Sebastián de los Reyes

Ciempozuelos

Navalcarnero

Algete

Mejorada del Campo

Aranjuez

San Fernando de Henares

Torrelodones

Hoyo de Manzanares

Villarejo del Sabanés

Barajas (Madrid)

Mirasierra (Fuencarral-El Pardo)

Jazmín (Ciudad Lineal)

Montesa, General Ora y Baviera (Salamanca)

Alpes y Rejas (San Blas-Canillejas)

Arroyomolinos

Talamanca del Jarama

Valdeolmos alapardo

Collado Mediano

Becerril de la Sierra

Cadalso de los Vidrios

Campo Real

Titulcia

Velilla de San Antonio

Zonas básicas de salud que salen del confinamiento

Alameda de Osuna (Barajas)

Benita de Ávila (Hortaleza)

Las Tablas (Fuencarral-El Pardo)

Las Matas (Las Rozas)

¿Cuáles son las restricciones en estas zonas básicas de salud?

Lugares de culto: aforo limitado a un tercio.

aforo limitado a un tercio. Velatorios: máximo de 15 personas al aire libre y 10 en interiores.

máximo de 15 personas al aire libre y 10 en interiores. Aforos en el resto de actividad: al 50%.

al 50%. Toque de queda: entre las 22:00 horas y las 06:00 horas.

entre las 22:00 horas y las 06:00 horas. Cierre de hostelería: a las 21:00 horas y con suspensión del servicio en barra.

a las 21:00 horas y con suspensión del servicio en barra. Reuniones sociales: prohibidas en domicilios, salvo no convivientes, y limitadas a cuatro personas en bares y restaurantes.

prohibidas en domicilios, salvo no convivientes, y limitadas a cuatro personas en bares y restaurantes. Comercios, servicios profesionales y mercadillos al aire libre: desde las 06:00 horas hasta las 21:00 horas.

Asturias

Toque de queda

La movilidad queda limitada desde este 14 de enero, en principio durante dos semanas, entre las 22:00 y las 06:00 horas. En esta franja nocturna solo se permiten las salidas para adquirir medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad.

Para asistir a centros médicos y veterinarios, acudir o regresar del trabajo, el cuidado de personas mayores, dependientes, con discapacidad o especialmente vulnerables, y para cualquier actividades debidamente acreditadas.

Cierre de hostelería y comercio

La hostelería y el comercio deben cerrar a las 20:00 horas. Sea cual sea el tamaño del establecimiento. La Consejería de Salud del Principado publicó ayer en el BOPA una modificación de la norma para que los servicios de entrega de comida a domicilio puedan realizarse hasta las 23:30 horas

Se prohíbe fumar en las terrazas y se crearán listados de personas y establecimientos en cuarentena para que las fuerzas de seguridad realicen controles aleatorios.

Baleares

Cierre perimetral de Formentera

La isla de Formentera se cerrará perimetralmente para atajar los contagios. Con más de 40 casos activos, según los últimos datos de Salud, sólo se podrá entrar o salir de la Isla por motivos justificados. Formentera permanecía hasta ahora en nivel 3 de alerta sanitaria tras la solicitud formulada antes de la Navidad por el propio Consell ante el aumento de casos que se estaba registrando.

Restricciones por nivel de alerta

Este sábado Menorca reforzará su alerta al nivel 4, así que Mallorca, Menorca en Ibiza estarán en riesgo máximo y Formentera, perimetralmente cerrada.

Canarias

Restricciones en nivel de alerta rojo

En este nivel se encuentra Tenerife. Aquí, solo se permite reuniones entre convivientes, salvo en hostelería, donde hay un máximo de cuatro comensales. El toque de queda está fijado de 22:00 a 06:00 horas.

Restricciones en nivel de alerta amarillo

Es la situación de La Gomera, Gran Canaria y Lanzarote. Sepermite la reunión de cuatro personas, salvo para convivientes, así como un toque de queda de 23:00 a 06:00 horas. Además, el máximo de comensales por mesa en la restauración es de cuatro personas, con el cierre de bares a las 23:00 horas.

Restricciones en nivel de alerta verde

La Palma, El Hierro y Fuerteventura quedan en esta situación, con seis personas como límite para reuniones -salvo convivientes-, toque de queda entre las 00:00 y las 06:00 horas, y seis comensales como máximo en la hostelería, que cierra antes de las 00:00h.

País Vasco

Confinamiento perimetral de todos los municipios

El LABI ha decidido extender el confinamiento perimetral a todos los municipios del País Vasco, por lo que no se podrá transistar a los colindantes, salvo para las actividades permitidas, como acudir al puesto de trabajo. El objetivo es limitar aún más la movilidad de las personas.

Reuniones sociales de cuatro personas

Asimismo, se ha decidido reducir a cuatro el número máximo de personas permitido en las reuniones sociales tanto en espacios públicos como privados: "El objetivo es reducir la onda expansiva que tienen los encuentros fuera de nuestra burbuja en la transmisión del virus".

Otras medidas que han decidido no adoptar

El Gobierno Vasco tenía en mente también adelantar el cierre del comercio y la hostelería a las 19:00 horas, así como adelantar el toque de queda a las 20:00 horas.

Finalmente, se ha decidido no adelantar a las 19:00 este cierre tras haber rechazado el Ministerio de Sanidad establecer el toque de queda a las 20:00 horas.

¿Cuándo entrarán en vigor estas medidas y cada cuánto se revisarán?

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha dicho que las nuevas medidas se publicarán en el boletín oficial de la comunidad y entrarán en vigor el próximo lunes 25 de enero a las 00:00 horas y que tienen previsto una revisión dentro de 20 días, pero que se hará un seguimiento diario y, en caso de considerarlo necesario, habría un llamamiento al Consejo asesor del LABI en cualquier momento.

Se mantienen las medidas restrictivas en vigor desde hace semanas

Cierre perimetral: de toda la comunidad, al que se suma el de los municipios.

de toda la comunidad, al que se suma el de los municipios. Reuniones sociales: limitación de agrupación de personas a un máximo de cuatro, cuando antes era de seis.

limitación de agrupación de personas a un máximo de cuatro, cuando antes era de seis. Toque de queda: limitación demovilidad nocturna entre las 22:00 horas y las 06:00 horas.

limitación demovilidad nocturna entre las 22:00 horas y las 06:00 horas. Cierre de comercios y actividades culturales: será a las 21:00 horas.

será a las 21:00 horas. Aforos: del 50% en establecimientos de más de 150 metros cuadrados y del 60% en los de más de 150 metros cuadrados.

del 50% en establecimientos de más de 150 metros cuadrados y del 60% en los de más de 150 metros cuadrados. Cierre de hostelería: desde las 20:00 hasta las 06:00 horas.

desde las 20:00 hasta las 06:00 horas. Lugares de culto: con un aforo del 50%.

con un aforo del 50%. En localidades con tasa igual o superior a 500 casos: cierre de establecimientos de hostelería y restauración, y de juego y apuestas, así como la suspensión de la actividad deportiva en grupo.

Ceuta

Toque de queda y cierre perimetral

Así, a partir de la medianoche del domingo, el toque de queda nocturno volverá a ir de 22:00 a 6:00 horas y la localidad española norteafricana seguirá confinada perimetralmente.

Reuniones sociales

El número máximo de no convivientes que podrán reunirse en cualquier espacio público o privado seguirá en cuatro y el aforo máximo de los templos religiosos, en un tercio de su capacidad y siempre por debajo de 74 personas.

Melilla

Cierre de actividades no esenciales

Queda cerrada toda la actividad económica -incluida la hostelería- a las 19,00 horas, salvo los establecimientos de alimentación, farmacias, gimnasios, gasolineras y educación que cerrarán a las 21,30 horas. Las medidas se mantendrán hasta el 20 de enero salvo prórroga de las mismas.

Adelanta el toque de queda

La novedad más importante ha sido el endurecimiento del toque de queda. El decreto presidencial determina que el horario de limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno sea desde este 7 de enero entre las 22,00 horas y las 06,00 horas en el territorio de Melilla.

Limitaciones de movilidad

Únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán justificarse adecuadamente:

La adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad.

La asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

La asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.

El cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales, el retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de estas actividades.

La asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

Una causa de fuerza mayor o situación de necesidad o el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para la realización de las actividades antes mencionadas.

Confinamiento perimetral

El decreto del presidente de la Ciudad mantiene igualmente la limitación de la entrada y salida de personas en el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla, tanto en avión como en barco. Recuerda que únicamente estarán permitidos aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, por motivos laborales, médicos, educativos, deportivos o cualquier otro que se pueda justificar, por causa de fuerza mayor.

Grupos sociales

Además, se impone la limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, bajándolos de seis a cuatro, salvo convivientes o razones muy determinadas, como trabajo, educación o deporte. Por último, se ha decretado el cierre de todos los comercios a las 19,00 horas excepto alimentación, farmacias, gimnasios, gasolineras y educación que cerrarán a las 21,30 horas, mientras la comida a domicilio se podrá servir hasta las 22,00 horas en lugar de 23,00.