La estafa de 200.000 euros a Jorge Lorenzo al comprar una noria en Italia

El ex piloto de MotoGP, Jorge Lorenzo, ha denunciado que está siendo víctima de una estafa por la que se le adeudan ya unos 200.000 euros por el alquiler de una noria que no cobra desde hace un año.

El mallorquín cuenta que compró una noria Italia por valor de 1,4 millones de euros después de que una persona con la que tenía relación desde hace varios años le comentara lo bien que funcionan este tipo de inversiones y le prometiera que podría recuperar la inversión en un máximo de cuatro años. "Daba más rendimiento que un apartamento", cuenta en una entrevista en Telecinco.

El tres veces campeón del mundo de MotoGP cuenta que hizo una sociedad italiana para comprarla y firmó un contrato de alquiler con este individuo por un tiempo de cuatro años, pero desde el principio todo fueron problemas. "Me pagó tardo y mal los primeros tres meses. El último euro que recibo es en septiembre del año pasado y lleva un año sin pagarme", denuncia.

Lorenzo explica, además, que ha intentado ponerse en contacto con esta persona en varias ocasiones, pero que nunca le dice dónde se encuentra. "La va moviendo y yo pierdo el control de la noria", lamenta un Lorenzo que dice saber que en los últimos meses ha estado en Viestes, Cerignola y Calabria.

Otra de las denuncias que hace Lorenzo es que este individuo sigue anunciándose en redes sociales como 'testimonia Jorge Lorenzo'. "Sigue aprovechando mi imagen para dar a ver que todo sigue igual, que somos socios y amigos y nada ha cambiado".

Lorenzo ha explicado también que el individuo no tiene la noria asegurada. "No está asegurada, que por contrato tendría que estarlo. En un trayecto con el camión puede tener un accidente, quemarse y desaparecer mi inversión completamente o, incluso, venderla. El seguro civil sí lo ha hecho, que es el más barato, pero asegurar la noria de 1,4 millones no", lamenta.