El espectacular vídeo del enfrentamiento entre un águila imperial y un zorro en algún punto de la Comunidad de Madrid: "Jefazo"

Las cámaras de Directo Natura, un canal de Youtube que muestra la naturaleza salvaje en directo y en estado puro, ha captado una auténtica batalla entre un águila imperial y un zorro en un lugar natural de la Comunidad de Madrid. Lo habitual sería que el zorro ganara, pero a veces las leyes de la naturaleza se invierten y, en este caso, es el águila el que ha impuesto su valía. La batalla se ha hecho viral en redes sociales después de que el usuario @MAlpelicano compartiera el vídeo en su perfil de 'X'. "Jefazo", así ha calificado al águila.

El enfrentamiento dura tan solo dos minutos, pero suficientes para demostrar que en la naturaleza, a veces, la ley del más fuerte no es la que vale. Todo ocurre en torno a una pequeña charca donde el águila muestra toda su envergadura al zorro, que se asusta y se da por vencido. Para celebrar su victoria, el águila se da un baño 'en las narices' del zorro.

El águila se pavonea del zorro con un baño para celebrar su victoria

El vídeo comienza con el zorro dirigiéndose al águila en actitud altiva. Si bien, el ave no se deja amedrentar y le enseña todo su plumaje y envergadura, lo que provoca que el zorro dé un salto hacia atrás de pura impresión. Aun así, el zorro no se rinde y se acerca, pero el águila mantiene su actitud y vuelve a tirarse sobre él.

Durante varios segundos ambos animales se quedan mirando, retándose. Es el águila quien vuelve a dar el primer movimiento mostrando de nuevo todo su plumaje y cuerpo, aunque en este caso el zorro en lugar de amedrentarse, también se tira hacia el águila y, en varios momentos, se ve cómo le gruñe. El águila, por su parte, además de su envergadura utiliza su pico para atacar.

Finalmente, el zorro se rinde y el águila le observa retirarse. La batalla termina con el águila dándose un baño en la charca bajo la mirada derrotada del zorro, como si se estuviera pavoneando de él, mientras él se va 'con el rabo entre las piernas'. Un momento que, si no estuviera grabado, parecería sacado de una película de ficción.

Una especie en peligro de extinción

Según la Sociedad Española de Ornitología (SEOBirdLife), el águila imperial ibérica -especie endémica de la Península-, tiene una envergadura de entre 180 y 220 centímetros y una longitud que puede superar los 80 centímetros.

Está en peligro de extinción y la mayor parte de los ejemplares se encuentran en la parte suroccidental, sobre todo en el Sistema Central, los Montes de Toledo, Extremadura y parte de los Sistemas Béticos. El baño del final del vídeo es parte del mantenimiento de su plumaje, que es fundamental para el vuelo, la termorregulación y la caza.

Gracias al color de su plumaje, de aspecto "damero" porque mezcla tonos oscuros y pálidos, se sabe que el águila protagonista del enfrentamiento con el zorro está en su edad intermedia -entre dos y tres años-. Cuando cumplen cinco años se les considera adultas y el tono de sus plumas es marrón muy oscuro con los hombros blanquecinos y la nuca y laterales de la cabeza, pálidos.