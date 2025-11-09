El escritor David Uclés expresa el miedo a otra Guerra Civil: "Vamos un poco cuesta abajo y sin frenos"

David Uclés ha pasado 15 años escribiendo la novela "La Península de las casas vacías", una historia de la guerra civil española desde el realismo mágico. Se publicó el 20 de marzo de 2024 y, desde entonces, se ha convertido en una de las novelas más cotizadas: más de 250.000 ejemplares vendidos y 25 ediciones publicadas.

Al empezar a leer sobre el conflicto, se dio cuenta de que muchas de las cosas ya eran en sí realismo mágico. "En una guerra la sinrazón se adueña de todo, y ocurre la magia y la desgracia", ha lamentado. Aun así, Uclés ha reconocido que, aunque se haya imaginado la guerra, "el día de mañana comienza una y sentiría un miedo atroz". Si bien, ha advertido de que "vamos un poco cuesta abajo y sin frenos", por lo que espera "que no vuelva a ocurrir". "Es atroz", ha añadido.

Desde la editorial tenían un "miedo terrorífico" cuando publicaron la obra

"He sido muy testarudo con este proyecto", ha confesado Uclés. Si bien, hasta lograr publicarlo ha pasado por todas las negativas. "Decían que el realismo mágico no vendía, que era un invento, que sobre la Guerra Civil ya se había escrito mucho...". Finalmente, el editor de Ciruela apostó por la obra.

"Fue un salto al vacío para él y la editorial, porque yo contaba con que no me iba a conocer nadie ni una a publicar nunca", ha declarado en Julia en la Onda. "Tenía un miedo terrorífico, David te van a llover palos porque señala a todo", le dijo el editor en su momento.

"No fue fácil" escribir los testimonios porque su abuelo era "un hombre de época"

Cada año y medio, Uclés registraba los avances en el registro de la propiedad para que no le robaran la idea. "Desde 2010 he tenido miedo. Cada vez que abría el periódico y leía algo sobre una joven promesa, cruzaba los dedos y pensaba por favor que no sea un libro sobre la guerra o el realismo mágico", ha confesado.

El libro es, de alguna forma, un compendio de relatos familiares de la época, aunque ha reconocido que "no fue fácil", porque su abuelo era un "hombre de la época, de campo, un poco homófobo...". Aunque al final "yo creo que nos hicimos mejores amigos", porque Uclés, que es gay, comprendió que ya su abuelo no iba a cambiar ese aspecto.

No se había planteado escribir porque ya era músico y de eso vivía

David Uclés, además de escritor, también es licenciado en máster en traducción e interpretación y es músico. "Me permitió sobrevivir durante muchos años, podía tener vida de nómada", aunque su padre no estaba muy de acuerdo y le decía que estudiara una oposición. "Ahora sí lo entienden", ha relatado.

Es por ello que como ya era músico no quería escribir. Si bien tuvo "una especie de epifanía" cuando quiso leer un libro sobre la Guerra Civil y el librero le dijo que ningún libro contaba toda la historia. "Voy a dedicar los años necesarios para intentar en una ficción contar toda la guerra en todo el país", ha explicado.

El realismo mágico y el narrador omnipresente en la obra

En 'La Península de las casas vacías', Uclés cuenta con todo detalle lo peor de la Guerra Civil. Incluso, en algunos momentos avisa de que no va a contar alguna cosa porque es "demasiado duro". "Ha sido doloroso, porque además he ido a esos lugares" y ha puesto el ejemplo de los suicidios en la bocana del puerto de Alicante. "Algunos ponían la cabeza junto a la de su compañero y se pegaban un solo tiro", al ver que los barcos que llegaban no eran franceses, sino fascistas, ha recordado.

Sobre cómo se compagina el rigor histórico con el realismo mágico, Uclés ha desvelado que "el contenido es fiel a la historia", pero que "la forma es onírica". "El realismo mágico te incrusta imágenes oníricas, coloridas, que parecen bellas, pero que son muy dramáticas, como el Guernica", ha comparado.

El narrador de la historia es omnisciente y es el propio David Uclés. En algunos momentos habla en tercera persona y, en otros, habla directamente con el propio Franco. "Dicen que es Cervantino, yo lo llamo Unamunesco, es algo muy de Unamuno", ha explicado Uclés, al mismo tiempo que ha expresado que tomó esa decisión porque "quería pasármelo bien". "Surgió como un instrumento para decirle al lector ciertas cosas", para que se hiciera preguntas.