El emotivo homenaje de los vecinos de Niebla a los militares de la UME tras diez días luchando contra el incendio

Tras diez días de lucha intensa contra el fuego, varios efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) abandonan este domingo las labores de estabilización del incendio declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo del municipio onubense, que ha calcinado más de 38.000 hectáreas.

A modo de agradecimiento, la ciudadanía de Niebla (Huelva) ha despedido entre aplausos a los efectivos de la UME, después de que el Ayuntamiento hiciera un llamamiento a los vecinos para tal fin.

En una publicación en las redes sociales del Ayuntamiento de Niebla, el Consistorio ha señalado que la UME abandona Niebla "después de días intensos de trabajo, esfuerzo y entrega en la lucha contra el incendio forestal", por lo que "toca despedir a quienes han estado cuando más falta hacía".

"Han estado ahí, entre humo, llamas y cansancio, poniendo todo su empeño para proteger nuestro entorno y, sobre todo, a nuestros vecinos", han remarcado desde el Ayuntamiento antes de añadir que "desde Niebla solo podemos decir una cosa: Gracias por vuestra profesionalidad, por vuestra valentía y por estar siempre cuando se os necesita".

El Consistorio ha subrayado que los militares de la UME se marchan "pero dejan atrás algo mucho más importante que vuestro trabajo", que es "el cariño, el respeto y el agradecimiento de todo un pueblo". "Niebla nunca olvidará que, cuando el fuego apretó, vosotros estuvisteis aquí. Hasta siempre, UME. Y gracias por tanto".

Amplio dispositivo activo

A pesar de la evolución favorable del fuego, el Plan Infoca mantiene activo un dispositivo de 135 profesionales y ocho aeronaves para el control del incendio. Según ha informado al Infoca, por aire trabajan un helicóptero de mando, uno ligero, dos semipesados y dos pesados, así como dos aviones de carga tierra.

El despliegue por tierra está compuesto por 135 profesionales, cinco autobombas, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), una Unidad de Meteorología y Transmisiones (UMMT), dos Módulos de Oficina Técnica (MOT) y ocho buldócer.

Este operativo continúa sobre el terreno con labores de vigilancia activa, consolidación del perímetro, remate y liquidación de puntos calientes y respuesta inmediata ante cualquier posible reactivación.

Regreso de los vecinos

Tras el cambio en el estatus del incendio, se ha permitido el regreso a sus viviendas de las últimas 417 personas que permanecían desalojadas. Los vecinos que regresan a sus casas pertenecen a los municipios, núcleos y diseminados de El Berrocal, Zalamea la Real, Paterna del Campo, Villarrasa, Escacena del Campo y La Palma del Condado, en Huelva, así como a Gerena, Sanlúcar la Mayor, Aznalcóllar y El Álamo, pedanía de El Madroño, en la provincia de Sevilla.

Asimismo, las trece carreteras que han tenido cortes o restricciones durante la emergencia han quedado abiertas al tráfico: la A-493, incluido el tramo entre los kilómetros 4,5 y 25,5 a la altura de la Venta de las Tablas; la HU-3106, entre La Florida y Niebla; la HU-5104; la HU-4103; la HU-6104; la HU-6107; la HU-6106; la HU-6108; la SE-6402; la SE-6400; la SE-5400; la SE-538 y la SE-4401.