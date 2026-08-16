La evolución de los incendios en España: Niebla se estabiliza tras diez días mientras Riglos moviliza un despliegue histórico

La lucha contra los incendios forestales en España ha registrado este domingo 16 de agosto un giro determinante marcado por la contención en los principales focos activos. Tras diez días de máxima tensión, el devastador incendio de Niebla (Huelva) ha sido finalmente estabilizado, permitiendo el retorno de cientos de vecinos a sus hogares, mientras que en Las Peñas de Riglos (Huesca) una tregua meteorológica nocturna ha facilitado el avance de las labores de extinción.

Sin embargo, la aparición de nuevos fuegos en Castilla y León y Galicia mantiene en alerta máxima a los equipos de emergencia en el tramo final del puente.

Ante esta situación de riesgo continuado, la Dirección General de Protección Civil ha emitido una alerta recordando la publicación del mapa actualizado del Índice de Peligro de Incendios Forestales. A través de sus canales oficiales, el organismo insta a la población a actuar con máxima responsabilidad y verificar de forma constante el nivel de alerta de su entorno: "Comprueba el nivel de tu zona en el visor RAN".

Estabilización en Niebla y contacto de la Casa Real

Las noticias más esperadas de la jornada han llegado desde el puesto de mando avanzado en Huelva, donde el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado la estabilización del incendio de Niebla a las 10:30 horas. El fuego, que ha afectado a una superficie estimada de más de 38.000 hectáreas y cuenta con un perímetro de 210 kilómetros, ya no presenta focos activos en sus márgenes.

Este avance ha permitido autorizar el regreso escalonado a sus casas de las 417 personas de once municipios que aún permanecían evacuadas.

Aunque la emergencia técnica no se dará por concluida hasta dentro de varias semanas (tiempo en el que los retenes continuarán enfriando la zona para evitar reproducciones), la mejora ha permitido rebajar la situación operativa al Nivel 1 y coordinar el repliegue de la UME.

Esta evolución ha sido seguida de cerca por la Casa Real; Felipe VI ha llamado al presidente andaluz, Juanma Moreno, para interesarse de primera mano por la situación tras este incendio en Huelva y por el reciente terremoto registrado en Granada.

Despliegue histórico y apoyo de Felipe VI en Las Peñas de Riglos

En el extremo norte, la atención se concentra en Las Peñas de Riglos (Huesca), el incendio más preocupante del país, que suma ya 16.600 hectáreas calcinadas y ha obligado al desalojo de 19 núcleos de población. La noche ha resultado "un poco más tranquila" de lo previsto gracias a un aumento de la humedad y la ausencia de viento. Estas condiciones han permitido que más de 40 medios aéreos hayan entrado en funcionamiento desde primera hora del día para perimetrar las llamas.

El Gobierno de Aragón ha dispuesto para esta jornada un operativo sin precedentes que alcanza el millar de efectivos sobre el terreno, incluyendo a un centenar de bomberos procedentes de Francia.

La dimensión del fuego ha motivado también la llamada telefónica de Felipe VI al presidente de Aragón, Jorge Azcón, a quien le ha expresado la profunda preocupación de los Reyes por la evolución del incendio y le ha pedido que traslade su "apoyo y afecto" a los alcaldes de los municipios afectados.

En el plano judicial, un hombre permanece en prisión provisional sin fianza como presunto autor de las llamas.