La embajada de EEUU en Madrid alerta a sus ciudadanos que planeen viajar a España: "Interrupciones significativas en transporte"

La embajada de Estados Unidos ha publicado en su página web una advertencia dirigida a todos los ciudadanos que vayan a viajar a España la semana que viene. El organismo gubernamental ha advertido de "interrupciones significativas" en el transporte español.

En concreto, la embajada hace referencia a los problemas que atraviesa el servicio ferroviario "debido al mal tiempo y al mantenimiento de las vías", pero también a varias manifestaciones que hay convocadas, así como la huelga general de trenes los días 9, 10 y 11 de febrero.

Varias manifestaciones, además de la huelga

Así las cosas, el comunicado indica que el próximo 7 de febrero hay una manifestación en Barcelona convocada "por los usuarios del tren contra los retrasos y los problemas de mantenimiento". También hace referencia a la huelga general de la próxima semana y una manifestación en Madrid el 11 de febrero convocada por el sector agrícola.

Además, la embajada ha advertido de que esto no acaba aquí, porque se esperan "más manifestaciones y cambios en el servicio ferroviario en las próximas semanas". Por eso, la embajada aconseja a sus ciudadanos evitar "multitudes, consultar el estado en la web de Adif o DGT e informarse en tiempo real a través de los medios locales".

Casi 1.000 trenes afectados si se mantiene la huelga

La última reunión entre los sindicatos y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha terminado sin acuerdo, por lo que los maquinistas mantienen la huelga para la próxima semana. Según los portavoces de los tres sindicatos presentes en la reunión, no se han concretado las medidas que reivindican, ni en materia presupuestaria ni en seguridad. "La convocatoria de huelga sigue adelante", ha declarado el secretario general de Semaf, Diego Martín, también en nombre de CCOO y UGT.

Si no se llega a un acuerdo en los próximos días, se van a suspender cerca de 1.000 trenes, según los servicios mínimos aprobados por el Ministerio de Transportes. De ellos, 683 serán de media distancia y 272 de la alta velocidad. Desde el Ministerio han asegurado a través de un comunicado que van a seguir trabajando para llegar a un acuerdo.