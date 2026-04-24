Elisa Mouliaá no se presenta al juzgado en pleno proceso por difamación con Íñigo Errejón

La actriz Elisa Mouliaá no se ha presentado este viernes en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, donde estaba citada para declarar por la querella de calumnias interpuesta por el exdiputado Íñigo Errejón. En este caso, Mouliaá ha justificado su ausencia alegando una baja médica por enfermedad, lo que ha impedido que se celebre la comparecencia prevista en el marco del procedimiento judicial.

Esta cita judicial no es la primera vez que se aplaza. La declaración se había pospuesto previamente en varias ocasiones debido a razones vinculadas con la salud de la actriz, en un proceso que ha tenido numerosos intentos de celebración sin éxito.

Ante la intentona de Mouliáa, según Errejón, de torpedear este procedimiento, el que fuera diputado de Podemos, Sumar, Más País y Más Madrid llegó a pedir al juez que adoptase "las medidas oportunas para hacerla comparecer judicialmente hoy día 24". "Incluso de forma coercitiva, si fuera necesario, a la vista de las expresas y públicas intenciones de la querellada de no comparecer al llamamiento judicial de esa fecha ni de cualquier otra que señale este órgano", añadía Errejón.

El procedimiento deriva de la querella presentada por Errejón, quien acusa a Mouliaá de haber vertido afirmaciones falsas en su contra, concretamente al señalar que habría intentado extorsionar a testigos en el caso por presunta agresión sexual que ambos protagonizan.

Un juicio mediático que se alarga en el tiempo

El enfrentamiento entre ambos se enmarca en un complejo proceso judicial iniciado en 2024, cuando Mouliaá denunció a Errejón por una presunta agresión sexual. A lo largo de estos meses, el caso ha dado varios giros, incluyendo la retirada temporal de la denuncia, cambios en la estrategia legal y nuevas acciones judiciales cruzadas.

La causa por calumnias es, por tanto, una derivada de ese conflicto principal, que continúa generando episodios judiciales y mediáticos. A su llegada a los tribunales, Íñigo Errejón ha pedido que la justicia haga a Mouliaá "responder por tantas mentiras y difamaciones".

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Por el momento, el juzgado deberá decidir cómo proceder tras esta nueva incomparecencia, en un caso que sigue abierto y pendiente de nuevas fechas para la declaración de las partes.