El apoderado de Morante actualiza su estado y lo que más le preocupa: "Puede haber complicaciones"

El diestro José Manuel Morante de la Puebla fue herido de gravedad por asta de toro el pasado lunes 20 de abril durante una corrida en La Maestranza, Sevilla. A pesar de la complejidad de la cogida, Morante se encuentra sin dolor y bastante animado, según ha asegurado este miércoles su apoderado Pedro Marqués en declaraciones a Espejo Público.

"Está bien, está bastante animado y no tiene dolor", ha dicho. "Esta mañana hemos recibido la llamada de la presidenta Isabel Díaz Ayuso", que se ha interesado por el estado de salud del torero, al igual que otras figuras políticas, como el presidente andaluz Juanma Moreno.

Está bastante animado y no tiene dolor

Marqués asegura que tienen "la esperanza de que todo saldrá bien y que pronto recuperemos la sonrisa y la alegría", pues la realidad es que todavía no se descarta "riesgo de infección" ni las "complicaciones" que pueda haber después de la intervención.

Recordemos que el diagnóstico de Morante era muy crítico: "Una herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinterina anal con perforación de la cara posterior del recto de 1,5 centímetros". Así lo recoge el citado programa de televisión. La intervención quirúrgica del torero requirió "un lavado de la herida, la reparación de la pared rectal y del aparato esfinteriano, dejando un drenaje aspirativo en el espacio postanal y un retrorectal".

La peor cogida de su carrera

El propio Morante llegó a reconocer que la cornada fue la peor de su carrera profesional: "Es la que más me ha dolido", dijo en un vídeo publicado por el diario El Mundo en el que se le podía ver acostado en la cama del hospital. El diestro acababa de pasar la noche en la UCI del hospital donde está ingresado. "He pasado una noche regular, de dormir poco", dijo el torero desde el centro hospitalario sevillano. "Sin duda ha sido la cornada de más dolor".