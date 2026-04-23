Roca Rey recibe una fuerte cornada por el quinto toro en la Maestranza

El diestro peruano Andrés Roca Rey ha sufrido una aparatosa cogida al entrar a matar al quinto toro de la corrida que se celebra este miércoles en la plaza de la Maestranza de Sevilla, decimotercer festejo de la Feria de Abril.

El toro, de la ganadería de Toros de Cortés, se le ha arrancado a Roca a la hora de entrar a matar, y le ha sorprendido, prendiéndole a la altura de la cintura y zarandeándole durante unos interminables segundos hasta dejarle tendido en la arena, a donde han llegado las cuadrillas para trasladarle a toda prisa a la enfermería.

Por el momento se desconoce el pronóstico de Roca Rey, que actualmente está siendo intervenido en la enfermería. Según apunta Rafa Latorre, director de La Brújula, el diestro "está siendo intervenido de urgencia" y tiene "mala pinta".

José María Manzanares, como director de lidia, ha acabado de dar muerte al astado, del que al torero de Lima se le han concedido las dos orejas, que han paseado los integrantes de su cuadrilla. Antes, en el segundo de la tarde, Roca Rey fue silenciado, al igual que Manzanares al término de sus dos faenas y el joven Javier Zulueta tras la lidia del tercero.

Los toros del festejo pertenecen a los hierros de Victoriano del Río y Toros de Cortés, y la plaza vuelve a registrar un lleno de 'no hay billetes'. La cogida a Roca Rey se produce tres días después de la sufrida también por Morante de la Puebla en este mismo ruedo. El sevillano se encuentra ingresado en la capital hispalense después de sufrir una cornada muy grave en la zona del recto.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero.