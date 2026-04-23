Suspenden el juicio del pique mortal de la M-30 y ordenan la búsqueda internacional del acusado fugado

El juicio por el conocido "pique mortal" de la M-30 en el que falleció un conductor ha quedado suspendido después de que uno de los acusados no se presentara ante el tribunal y continúe desaparecido. Durante la persecución, uno de los vehículos impactó contra el coche en el que viajaba Juan A.L., un médico que regresaba a su domicilio tras trabajar, y que falleció horas después a consecuencia del accidente.

El pasado miércoles 15 de abril era el turno de las declaraciones de Rafael M.F. y Francisco M.S., quienes conducían a más de 170 kilómetros por hora cuando impactaron con este tercer vehículo. Francisco M.S., que conducía un BMW acompañado de su novia, se encuentra desaparecido y se cree que podría "haber abandonado el territorio español".

Por su parte, Rafael M.F. sí ha comparecido ante el tribunal, pero la legislación obliga a que el juicio con jurado se celebre con todos los procesados presentes, lo que ha motivado su suspensión.

La magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid Rosa Quintana ha acordado este jueves, una semana después, la disolución del jurado y la suspensión del juicio al no comparecer uno de ellos. Se ha adelantado que se dictará una nueva orden de detención, esta vez internacional.

Las partes ya han advertido de que, si no se localiza al fugado en breve, será necesario repetir el juicio desde el inicio con un nuevo jurado.

Fuga del acusado

A las 10:00 horas del pasado 15 de abril, con todo a punto para iniciar el juicio y las defensas presentes en la Audiencia, Francisco M.S. no apareció, lo que provocó la suspensión del juicio durante más de dos horas para intentar localizarle.

La Guardia Civil se personó en el domicilio de Francisco, en el municipio madrileño de Loeches, pero no le encontraron ni en su vivienda ni en los alrededores.

Francisco M.S. está acusado por conducción temeraria con consciente desprecio por la vida de los demás en concurso con homicidio y lesiones.

Mientras, a Rafael M.F. se le acusa de un supuesto delito de conducción bajo la influencia de drogas en concurso con conducción temeraria con desprecio por la vida de los demás, homicidio, lesiones a un conductor que resultó herido y contra la seguridad vial al ir al volante sin permiso por pérdida de puntos.