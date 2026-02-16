Elena Rivera protagoniza 'Perdiendo el juicio', la nueva serie de Atresmedia: "Intento tener presente que actuar es jugar"

La actriz Elena Rivera ha comenzado la semana visitando Más de uno para presentar la nueva serie de Atresmedia que protagoniza junto a Manu Baqueiro, 'Perdiendo el Juicio'.

Se trata de una serie ambientada en el mundo de la abogacía que combina humor con una reflexión de fondo. Según ha explicado Rivera, la ficción es una comedia legal, pero "por debajo tiene un mensaje", ya que muestra que no todo en la vida es el éxito profesional y que hay personas que pueden ayudarte en los momentos más difíciles.

La actriz ha reconocido que, a lo largo de su trayectoria, ha interpretado papeles especialmente dramáticos y ha bromeado al señalar que siempre le han tocado "dramones". Para preparar su nuevo personaje, ha explicado que ha tenido que estudiar intensamente para manejar con precisión el lenguaje técnico del ámbito jurídico. "Pocas veces he tenido que hincar tanto los codos", ha asegurado.

Rivera también ha hablado sobre el personaje interpretado por su compañero de reparto, al que ha descrito como más complejo: "tiene una cosa de pasilleos".

Durante la entrevista, la actriz ha descubierto que Carlos Alsina mantiene siempre una maza en el estudio para controlar las intervenciones de los tertulianos y evitar que monopolizen el programa. Una coincidencia curiosa, ya que el personaje de Rivera en la serie desarrolla un trastorno obsesivo-compulsivo relacionado con el sonido de la maza del juez.

Comienzos profesionales

Los colaboradores del programa también han recordado los inicios profesionales de la actriz, especialmente su participación en Menudas estrellas, donde interpretó a Paloma San Basilio con tan solo seis años. Rivera ha explicado que, años después, fue elegida para interpretar a la propia cantante en un proyecto audiovisual, una experiencia que ha definido como "cerrar el ciclo".

La actriz ha rememorado aquella etapa infantil asegurando que "me sentía como una persona adulta y no tenía ni dientes". Actualmente, Rivera compagina su trabajo audiovisual con el teatro y se encuentra de gira con la obra 'El efecto', en la que comparte escenario con Alicia Borrachero y otros intérpretes. La producción regresará a Madrid el próximo 15 de abril en el Teatro Marquina.