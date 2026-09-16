El efecto Shakira en Madrid: el Metro se refuerza hasta un 260%, las reservas de hotel se disparan y aumenta el gasto turístico

Madrid se prepara para recibir a uno de los mayores fenómenos musicales del año. Shakira aterriza en la capital con una residencia de 12 conciertos entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre, una serie de actuaciones que prevé reunir a unas 600.000 personas y que ya está dejando su huella en hoteles, transporte y actividad económica de la ciudad.

El denominado 'efecto Shakira' se empieza a notar incluso antes de que suene la primera canción, como se pudo observar en el recibimiento de la estrella colombiana en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. La llegada de cientos de miles de espectadores durante cuatro fines de semana ha obligado a las administraciones a preparar un dispositivo especial de movilidad, mientras el sector hotelero registra un aumento de la demanda y de los precios coincidiendo con las fechas de los conciertos.

Las reservas de hotel aumentan un 14,8%

Uno de los primeros sectores que ha percibido el impacto es el hotelero. Según la plataforma de comercio hotelero SiteMinder, las reservas de alojamiento en Madrid para las fechas relacionadas con los conciertos de Shakira han aumentado un 14,8% respecto a la misma fecha el año anterior.

El incremento es todavía mayor cuando se observa el precio de las habitaciones. La tarifa diaria media alcanza los 339 euros, un 19,7% más que un año antes. Es decir, la llegada de la cantante no solo está generando más demanda, sino que coincide con un encarecimiento notable del alojamiento en la capital.

La mayor parte de las reservas procede del turismo nacional, aunque también se ha detectado un aumento del interés por viajar a Madrid desde otros puntos de España. Según la revista Gran Hotel, el interés por viajar a Madrid había aumentado un 134% en búsquedas, con incrementos especialmente fuertes en algunos mercados internacionales.

Hasta 57.000 personas cada noche

La magnitud del fenómeno explica buena parte de este impacto. Shakira actuará seis noches en septiembre, los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27, y otras seis en octubre 2, 3, 4, 9, 10 y 11.

Los conciertos se celebrarán en el recinto de Iberdrola Music, en Villaverde, convertido para la ocasión en el denominado Estadio Shakira. La organización prevé una asistencia que puede alcanzar las 57.000 personas por espectáculo, con una previsión total de alrededor de 600.000 asistentes a lo largo de las doce fechas.

Pero la experiencia va más allá de las actuaciones. El recinto ocupa unos 220.000 metros cuadrados y contará con espacios dedicados a la gastronomía, la moda, el arte y la literatura, además de un museo dedicado a la cantante y un club de lectura. También participarán artistas destacados a nivel nacional como Amaia, Nathy Peluso o Guitarricadelafuente y otros más destacados en el ámbito urbano, como Juicy Bae, Stereo Madness o Guxo.

El Metro se refuerza hasta un 260%

El impacto también se deja notar en el transporte público. La Comunidad de Madrid ha preparado un dispositivo especial para absorber la llegada y salida de decenas de miles de personas cada jornada.

El Metro de Madrid reforzará su servicio hasta un 260% con motivo de los conciertos, especialmente en las líneas y franjas horarias con mayor previsión de demanda. El objetivo es facilitar los desplazamientos hacia el recinto de Villaverde y, sobre todo, el regreso de los asistentes después de las actuaciones.

A este dispositivo se suma una lanzadera gratuita de autobuses eléctricos que conectará Villaverde con Legazpi y Atocha entre las 23:00 y las 2:00 horas. También se han previsto refuerzos de la EMT y medidas especiales de tráfico en los alrededores del recinto.

El Ayuntamiento ha recomendado utilizar el transporte público y evitar el vehículo privado debido a las restricciones y cortes de tráfico previstos durante las jornadas de concierto.

Un impacto económico que puede superar los 100 millones

Más allá de las cifras de hoteles y transporte, los conciertos de Shakira tienen un importante componente económico. Las estimaciones publicadas antes de la residencia sitúan el impacto potencial de los doce conciertos en torno a 150 millones de euros, aunque esta cifra debe entenderse como una estimación y no como un balance económico definitivo.

En la retina quedan otras residencias destacadas como Karol G en 2024 o los diez conciertos de Bad Bunny celebrados este verano en el Estadio Metropolitano. Este último consiguió reunir alrededor de 500.000 asistentes, las estimaciones difundidas entonces situaron su impacto económico en unos 200 millones de euros.

En el caso de Shakira, el gasto asociado a la residencia se reparte entre distintos sectores: alojamiento, restauración, ocio, transporte, comercio y actividades culturales. La duración de la residencia, además, permite distribuir la llegada de visitantes durante casi un mes en lugar de concentrarla en unos pocos días.

Madrid se convierte durante casi un mes en destino musical

Como se puede observar, el fenómeno trasciende más allá del propio concierto. Durante doce días, Madrid acogerá a cientos de miles de seguidores de Shakira. Así, antes incluso de que comiencen los conciertos, el 'efecto Shakira' ya se refleja en los precios de los hoteles, el volumen de reservas y la planificación del transporte público.