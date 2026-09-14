Shakira regresa a España para su mes de residencia: "Aquí pasé los años más importantes de mi vida, pero también momentos duros"

Shakira ya está en Madrid para dar comienzo a su residencia de un mes con la que pondrá fin a su histórica gira 'Las Mujeres Ya No Lloran', que se ha convertido en el "tour" latino más taquillero de la historia. La cantante colombiana ha aterrizado en el aeropuerto Adolfo Suárez - Madrid Barajas "ilusionada por volver".

En declaraciones a los medios, ha asegurado que en España ha sido "feliz" y ha pasado "los años más importantes" de su vida, pero también "momentos duros". Si bien, tiene muchas ganas de esta gira, donde se va a rodear de "cariño, amor y apoyo" que "nunca" le faltó de España para darles lo mejor de sí y de "nuestra cultura, porque yo siento que solo hay una nación latina".

Sus conciertos serán una forma de reivindicar la cultura latina

En este sentido, ha explicado el objetivo de esta residencia. Latinoamérica y España están separadas por el océano Atlántico, que hoy es "un lazo que nos une". Por eso, su deseo de venir a cantar a Madrid, para "armar un lugar donde podamos reconocernos mutuamente, en el que se pueda recorrer nuestra cultura latina".

La artista ha animado a todo el mundo a ir a alguno de los conciertos, como forma de paliar la "soledad de la era digital, que es una epidemia silenciosa". A su juicio, sus conciertos van a ser una especie de refugio de "aquello que las máquinas y la IA nunca podrán superar".

Para que la colombiana pueda dar un show a la altura, se ha construido un espacio de 40 hectáreas en el Iberdrola Music, que cuenta, a su vez, con diferentes espacios temáticos y un estadio con una capacidad para 50.000 personas diarias.

12 fechas en Madrid entre septiembre y octubre

La cantante no tiene previstos ningún concierto más ni en España ni en Europa, por lo que los 12 conciertos de Madrid son la mejor y mayor oportunidad para verla. Las fechas son: 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y las del 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. Además, artistas como Nathy Peluso, Amaia o Guitarricadelafuente amenizarán con su música estos días.

Shakira atraviesa un muy buen momento artístico. No solo por su buena relación con España, donde ya se la conoce como "el talismán de la Roja", por la buena suerte que ha dado a la selección en los mundiales gracias a sus éxitos Waka Waka y Dai Dai. También porque ha batido récords de asistencia en el tour, como los 400.000 asistentes en el Zócalo de Ciudad de México, o hitos como los 2 millones de personas en el concierto de Copacabana.