La dura historia de Marta Jiménez Serrano, una mujer que casi muere por una intoxicación de monóxido de carbono en su piso

A Marta le llegó una notificación de Idealista en diciembre de 2021. Su antigua casera respondía a un mensaje que ella misma había enviado años atrás preguntando por el piso en el que terminó viviendo y en el que estuvo a punto de morir a causa de una fuga de monóxido de carbono provocada por la caldera. Ese suceso es el punto de partida de su nueva novela, 'Oxígeno', un relato autobiográfico que reconstruye aquella experiencia.

La autora ha explicado que el planteamiento del libro parte de la voluntad de contar la historia con total honestidad: "lo estoy dando en crudo, tal y como fue". Ha descrito el proceso de redacción como la construcción de un puzle del que han ido surgiendo recuerdos, reflexiones y temas que trascienden el episodio concreto que vivió.

En el relato, Marta reconstruye cómo ella y su marido comenzaron a notar que se encontraban cada vez peor físicamente, con una sensación progresiva de debilidad, hasta que terminó desmayándose y su pareja tuvo que llamar al 112. "Estuve a punto de morir, fue una cosa traumática". Sin embargo, ha explicado que inicialmente no veía claro que aquella vivencia pudiera convertirse en un libro.

Estuve a punto de morir, fue una cosa traumática

Con el tiempo, entendió que ese suceso podía servir como base narrativa desde la que abordar cuestiones más universales. "Es la estructura de base de la que voy tirando para que salgan determinados temas. El gran propósito del libro es a partir de ese evento llegar a temas más universales".

La escritora ha reconocido que una de las partes más duras del proceso fue la sensación de soledad que vivió durante aquel episodio. Ha destacado la actitud negligente de la casera, que en ningún momento se hizo cargo del incidente ni la acompañó en el proceso. Según ha reflexionado, la experiencia le llevó a relativizar muchas cosas, hasta el punto de considerar que "Todo es nada si se compara con la muerte".

También ha recordado un momento especialmente impactante: una vecina fotografió la escena mientras los servicios de emergencia la evacuaban de su casa. "Sigo sin entenderlo", ha afirmado.

Sobre el enfoque narrativo, Marta ha explicado que la obra presenta personajes claramente definidos desde el punto de vista moral. "Es un libro que tiene héroes y villanos claros", ha señalado.

Respecto a su faceta como escritora, ha reconocido que le resulta más complicado enfrentarse al proceso de escritura que a la posterior promoción del libro, a pesar de tratarse de un relato muy personal. Ha insistido en que su objetivo fue encontrar el equilibrio entre lo íntimo y lo narrativo. "He intentado contar lo justo y necesario para que la historia se entendiera. Huir un poco de lo morboso". En ese sentido, ha destacado que una de las decisiones más importantes fue definir el "tono del libro".

He intentado contar lo justo y necesario para que la historia se entendiera

El proceso de escritura

La autora también ha reflexionado sobre el desfase habitual entre el momento de la escritura y el de la promoción, una distancia temporal que, según ha explicado, le ayuda a poder hablar de la obra con mayor perspectiva. "A mí siempre me ha costado mucho escribir algo y publicarlo al momento".

Otro de los grandes temas que atraviesa el libro es la muerte. Marta ha reconocido que la experiencia vivida la obligó a replantearse su relación con la vida y el paso del tiempo. "Lo ocurrido ha obligado a preguntarme sobre una serie". Además, la obra cuestiona el concepto tradicional del 'Carpe Diem' y la presión que puede generar. Ha definido como "terrorífico" el hecho de vivir con la sensación constante de que cada minuto puede ser el último. Frente a esa visión, asegura haber extraído una enseñanza personal: "He aprendido a disfrutar desde el sosiego".