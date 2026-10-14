Dos mujeres se llevan a un bebé de un mes a plena luz del día en Andújar, Jaén

Secuestrar a un bebé sale barato. O si no, que se lo digan a estas dos mujeres jienenses, que han sido multadas con apenas 300 euros por secuestrar a una recién nacida de solo un mes. Lo hicieron a plena luz del día y en medio de la calle, ante la atenta mirada de los transeúntes que no terminaban de entender la situación.

Las dos detenidas tienen 43 y 45 años y son de nacionalidad española. Además de ser sancionadas económicamente con 300 euros, el juez les ha impuesto una orden de alejamiento de la madre y el neonato.

Un secuestro "exprés" a plena luz del día

Todo ocurrió el pasado jueves, cuando la madre del bebé y este se encontraban en una de las calles de Andújar, Jaén. Según explicó la progenitora a la Policía, dos mujeres le empujaron sin que ella se lo esperase y huyeron con el carrito, donde se encontraba su hija de apenas un mes.

Tras esto, acudió, bajo grandes niveles de estrés y ansiedad, a la comisaría más cercana para informar de todo lo ocurrido apenas unos minutos antes, lo que también facilitó el rescate del niño. Los agentes establecieron un dispositivo inmediato para dar con el paradero de la víctima.

Más de una veintena de agentes cercaron todas las zonas posibles de huida, hasta que uno de ellos observó a la pareja de mujeres con un carrito de bebé que encajaba en la descripción proporcionada por la madre. Se procedió a la interceptación de ambas para comprobar que en el interior estaba la menor, quien se encontraba en perfecto estado.

Tras llevar el carrito con el bebé a su madre, los agentes detuvieron a las dos secuestradoras, quienes fueron informadas de los hechos por los que iban a ser imputadas.

Finalmente, tras pasar a disposición judicial, las dos detenidas fueron puestas en libertad con una sanción económica de 300 euros y una orden de alejamiento con la menor y su madre.