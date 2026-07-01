Dos encapuchados y una pancarta por "la paz mundial": la surrealista petición de matrimonio en la cima del Empire State

Dos personas han subido hasta la cima del Empire State, el emblemático edificio de Nueva York de 443 metros. Allí, encapuchadas y vestidas completamente de negro han desplegado una pancarta en la que pedían la paz mundial. "Cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo conoce la paz", podía leerse en letras mayúsculas sobre una sábana blanca.

La pareja ha ascendido hasta aguja del edificio, cerca de la luz roja de la punta generando el caos y la incertidumbre entre los viandantes. Rápidamente se ha desplegado hasta la zona la policía y un helicóptero. En el momento del suceso, nadie sabía a ciencia cierta qué estaba pasando.

Una pedida de matrimonio

De hecho, sigue habiendo dudas sobre la identidad de la pareja y cuándo y cómo habían subido hasta allí arriba. Poco después de las 12:30h (hora local) han empezado a bajar lentamente hasta llegar a una plataforma situada en la estructura de la antena.

Las dos personas en la cima del Empire State | Reuters

Allí pararon y una de ellas se arrodilló, en la típica pose de pedida de matrimonio. Tal y como puede verse en el vídeo de Reuters, se abrazan tras unos segundos y se besan, momento en el que se descubrió el misterio y se destapó que se trataba de una pedida de matrimonio.

Ambos han sido detenidos

Si bien, el gesto romántico les ha salido caro, porque ambos han sido detenidos, tal y como ha informado un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York.

Una empleada del cuarto piso del edificio ha comentado, en declaraciones a USA Today, que se enteró de lo que estaba ocurriendo porque un compañero del edificio le mandó un vídeo de lo que estaba pasando. "Uno de mis compañeros de trabajo dijo: '¡Dios mío! Le propuso matrimonio allá arriba'", ha comentado Hazlewood, antes de añadir que a lo mejor no es eso y solo era "una expresión artística".