Dos detenidos vinculados a la izquierda abertzale por agredir a un seguidor de España en Bilbao el día de la final del Mundial

La previa de la final del Mundial en Bilbao estuvo marcada por los incidentes protagonizados por diversos colectivos vinculados a la izquierda 'abertzale' que participaban una manifestación en contra de la selección española.

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por la agresión a un joven que vestía una camiseta de la selección española antes de comenzar el partido.

Agentes del citado cuerpo detuvieron ayer por la tarde en Bilbao a los dos individuos, ambos de 29 años, como presuntos autores de un delito de odio, además de delitos de desordenes públicos y lesiones, informó este martes el cuerpo.

Los dos arrestados están acusados de agredir a una persona que se encontraba en una terraza de un local de hostelería con una camiseta de la selección española en la plaza Campuzano poco antes del inicio de la final del Mundial que disputaron el pasado 19 de julio España y Argentina.

La movilización, integrada por unas 350 personas, hizo el recorrido profiriendo insultos a personas que vestían con camiseta de la selección nacional y se produjeron algunas agresiones, entre ellas un joven que se encontraba en una terraza, según relató el cuerpo policial.

El joven, después de recibir el primer golpe, cayó al suelo donde recibió patadas y más golpes por parte de varios de los manifestantes antes de escapar y refugiarse dentro de un banco mientras sus acompañantes, tres chicas, trataban de evitar que continuase la agresión.

En ese momento, la Policía Autonómica Vasca cargó sobre los manifestantes y logró disolver el tumulto formado en la plaza, lo que permitió al joven agredido ponerse a salvo.

Las investigaciones han permitido identificar, localizar y detener a los presuntos autores de la agresión, que, según las previsiones, serán puestos a disposición policial este martes.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación en relación a estos altercados y no descarta practicar nuevas detenciones. También la Ertzaintza mantiene abierta su investigación en torno a los incidentes del día de la final del Mundial.