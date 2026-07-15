Una diputada de Compromís responde al Xokas por sus palabras sobre Ester Expósito: "Hay que empezar a llamar tonto de mierda..."

La diputada de Compromís, Águeda Micó, ha cargado desde la tribuna del Congreso contra diversos discursos que, a su juicio, ejemplifican la normalización de mensajes machistas, homófobos y ofensivos. Durante su intervención, ha citado unas recientes declaraciones del creador de contenido El Xokas sobre la actriz Ester Expósito.

Desde el atril del Congreso, la diputada ha recordado una declaración del creador de contenido sobre la actriz Ester Expósito que ha generado mucha viralidad. "Expósito es un diez, pero no compensa. Prefiero estar con una de seis. No quiero estar con una tía que esté adoctrinada", dijo El Xokas.

También se ha referido a artículos de opinión y a otras manifestaciones públicas que se han difundido "en las principales cabeceras o en prime time", mientras, en su opinión, determinados partidos denuncian una supuesta falta de libertad de expresión.

"Hoy han venido aquí las señorías del PP y de Vox (...) para decirnos a nosotras que opinar de la monarquía es una herejía", ha proseguido.

Asimismo critica, según su criterio, que esos mismos partidos toleran otros insultos dirigidos al presidente del Gobierno. "Mientras que ustedes corean, eso sí, educadamente y con mucha clase, 'Pedro Sánchez, hijo de puta'".

"Hay que empezar a llamar tonto de mierda a los tontos de mierda"

En la recta final de su discurso, Micó hace referencia a un vídeo de Marian Rojas, conocida por el podcast de La Pija y la Quinqui, y ha explicado que iba a reproducir una de sus frases "haciendo uso de mi libertad de expresión" en el Congreso.

"No me gustaría que alguien pensase que estoy intentando reeducar", ha ironizado.

"Estamos en una época en la que hay que empezar a llamar tonto de mierda a los tontos de mierda", ha zanjado la diputada de Compromís.