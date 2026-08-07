Día Internacional de la Cerveza: estas son las ciudades de España donde una caña sale más cara (y más barata)

Aunque no existe un ranking oficial actualizado para 2026 que compare todas las capitales españolas, distintos estudios y análisis de precios permiten identificar cuáles son las ciudades donde tomar una cerveza suele resultar más caro y cuáles destacan por mantener precios más bajos.

Hoy, Día Internacional de la Cerveza, los aficionados a este típico zumo de cebada echan la mano a la cartera extrañando los precios que pagaban hace años por una caña. Por eso, a más de uno le interesará dónde ir (o no ir) a tomar una cerveza.

Las ciudades donde la cerveza suele ser más cara

Las grandes capitales y los destinos turísticos encabezan habitualmente la lista. Madrid, Barcelona, San Sebastián y Palma de Mallorca aparecen de forma recurrente entre los lugares donde pedir una caña exige rascarse más el bolsillo.

En Barcelona, por ejemplo, el precio medio de una caña oscila entre 2,50 y 3,50 euros, aunque en algunas zonas turísticas puede superar los 4 euros.

En Madrid, encontrar una caña por debajo de 2,20 euros es cada vez más complicado y en muchos establecimientos el precio ronda los 2,90 euros.

Las ciudades donde una caña sigue siendo barata

En el extremo opuesto destacan varias ciudades andaluzas y del interior peninsular. Cádiz aparece desde hace años como una de las ciudades más económicas para tomar una cerveza, con precios muy por debajo de la media nacional.

Junto a ella suelen figurar otras capitales como Badajoz, Burgos, Sevilla, Castellón, Córdoba o Toledo en los rankings de cerveza más barata.

Además, en algunas de estas ciudades sigue siendo habitual acompañar la consumición con una tapa, lo que aumenta todavía más la diferencia respecto a otros destinos turísticos.

¿Por qué hay tanta diferencia de precios?

Los expertos apuntan a varios factores. El principal es el coste de explotación de los negocios: alquileres, salarios, suministros y presión turística. Las ciudades con mayor afluencia de visitantes suelen trasladar esos costes al precio final de las consumiciones.

También influye el nivel de renta y el coste de vida de cada zona. No es casualidad que ciudades como Madrid, Barcelona o San Sebastián figuren tanto entre las más caras para vivir como entre las que registran precios más elevados en hostelería.

El Día Internacional de la Cerveza

La celebración nació en California en 2007 y desde entonces tiene lugar cada primer viernes de agosto. El objetivo era rendir homenaje a una de las bebidas más populares del mundo, a quienes la elaboran y a los bares y restaurantes que la sirven.

En España, donde la cultura de la caña forma parte de la vida social, la fecha se ha convertido en una excusa perfecta para reunirse con amigos. Eso sí, dependiendo de la ciudad elegida, el brindis puede salir bastante más caro.