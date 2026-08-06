Detenido en Puerto Lumbreras el hombre buscado por matar a su expareja en un centro comercial de Murcia

La huida del presunto asesino que acabó con la vida de su expareja en un centro comercial de Murcia ha durado apenas unas horas.

Pasada la medianoche de este jueves, agentes de la Guardia Civil culminaron un intenso dispositivo de búsqueda logrando la detención del individuo en la localidad murciana de Puerto Lumbreras, situada a unos 90 kilómetros al suroeste de la capital en dirección a Almería.

El hombre permanecía en busca y captura desde la tarde del miércoles, momento en el que atacó presuntamente a cuchilladas a la víctima, una mujer de 44 años de edad.

Tras producirse el trágico suceso y la posterior fuga, la magistrada de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia (TSJMU), en funciones de guardia, emitió de inmediato una requisitoria ordenando su localización y arresto.

Al detenido, que ya se encuentra bajo custodia policial, se le imputan de manera provisional los delitos de homicidio y de quebrantamiento de condena, agravando notablemente su situación penal y judicial.

Antecedentes por violencia machista y protección de la menor

El crimen ha puesto de manifiesto un trágico historial de violencia de género. El investigado contaba con una orden de alejamiento en pleno vigor que le prohibía aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio o de su lugar de trabajo, así como comunicarse con ella por cualquier vía durante 16 meses.

Policía Local de Puerto Lumbreras | Europa Press/ AYUNTAMIENTO PUERTO LUMBRERAS

Esta medida fue impuesta el pasado 15 de abril de 2026, cuando el hombre fue condenado mediante una sentencia de conformidad por un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Además del alejamiento, aquel fallo judicial le impuso 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, la privación del derecho a la tenencia de armas y una indemnización económica.

El agresor y la víctima tenían en común una hija menor de cinco años. Ante la extrema gravedad de la situación y la orfandad sobrevenida de la niña, la jueza de guardia ha dictaminado la atribución provisional de su tutela a la entidad pública competente en materia de protección de menores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, garantizando así la adopción inmediata de las medidas de amparo necesarias.

Como muestra de luto oficial y repulsa unánime ante este nuevo asesinato machista, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, encabezará este jueves un minuto de silencio, un acto institucional de condena al que ya se han sumado otros ayuntamientos de la región, como el de Cartagena.