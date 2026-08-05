Un hombre asesina a su pareja en un centro comercial de Murcia y logra darse a la fuga

Una mujer de 44 años ha resultado asesinada en un centro comercial de Murcia presuntamente a manos de su pareja. Según apuntan las primeras pesquisas, el hombre habría acuchillado a su mujer en el interior de la zapatería en la que él trabaja, para después darse a la fuga.

Tras el asesinato, el el hombre, de 38 años de edad, ha conseguido huir de las autoridades tal y como describen diversos medios. Según el 112, el suceso se ha producido sobre las 17:25 horas, puesto que emergencias ha recibido una llamada alertando del hallazgo del cadáver en la trastienda del negocio del centro comercial 'Carrefour Infante'.

El trabajador que la encontró avisó rápidamente a las fuerzas de seguridad por la apariencia de tratarse de una muerte violenta. A pesar de que la Policía Nacional pidió la asistencia sanitaria, el médico de la ambulancia llegó para tan solo certificar la muerte.

Una muerte violenta

Según las fuentes allí presentes, la víctima presentaba una herida en el cuello. Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional, así como sanitarios en una ambulancia. No obstante, también fueron alertados los profesionales de la Brigada de Policía Científica, el Grupo de Homicidios, el forense y a la autoridad judicial de guardia para proceder al levantamiento del cadáver.

La Policía acordonó la zona mientras los profesionales trabajaban para recabar vestigios en el interior del taller zapatero.

Las autoridades ya saben quien es el sospechoso

A pesar de la fuga, la policía ya sabría quién es el presunto autor de los hechos. Y es que la pareja de la víctima, que cumple con la descripción recogida por las autoridades, tenía en vigor una orden de prohibición de comunicación con la víctima, con la que además tenía una hija de 5 años.

La orden en cuestión entró en vigor en abril de este año y finalizaba en agosto de 2027, y le impedía comunicarse con la mujer por cualquier medio.

El crimen tiene lugar pocas horas después de que una agente de guardia civil fuera asesinada en Llanes (Asturias) por su pareja, también miembro de este cuerpo, por lo que de confirmarse ambos episodios se elevaría a 35 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año.