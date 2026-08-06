Detenido un hombre en Zamora por agredir, quemar y retener en un coche a su pareja durante dos días

La Policía Nacional ha detenido en la frontera de Zamora con Portugal a un individuo como presunto responsable de agredir, retener contra su voluntad e infligir quemaduras a su pareja durante dos días en los que la trasladó por varios puntos de España con la intención de abandonar el país.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la madre de la víctima se presentó el 21 de julio en dependencias policiales para denunciar que su hija podría encontrarse retenida en contra de su voluntad por su pareja.

La madre aportó diversas fotografías enviadas por la hija en las que evidenciaba numerosas lesiones de gravedad en el rostro, además de un mensaje de audio en el que expresaba temor por su vida y solicitaba ayuda "de manera urgente".

Agresión inicial y secuestro en coche por varias provincias

Tras iniciar la investigación, la policía averiguó que el agresor había trasladado a su pareja en coche por varias provincias -Ávila, Valladolid y Zamora- después de agredirle inicialmente en Madrid.

La víctima había permanecido en un estado de control permanente por parte de su agresor mientras duró el secuestro, además de estar sometida a un intenso estado de miedo que le impedía abandonar el vehículo en el que era transportada, y tampoco podía comunicarse con otras personas.

En el transcurso de la investigación los agentes lograron contactar con el agresor, quien les transmitió su intención de abandonar el territorio nacional junto con la víctima por la frontera de Zamora con Portugal, donde terminaron localizando al vehículo y sus ocupantes.

Heridas graves y varias quemaduras en la boca

Tras detener al agresor y liberar a la víctima, los agentes constataron la gravedad de las heridas, y encontraron, además, varias quemaduras en la boca producidas por un cigarrillo, por lo que fue trasladada inmediatamente a un centro hospitalario.

Dentro del vehículo, la Policía encontró prendas de ropa que el varón había adquirido para que la víctima las sustituyera por las que ya tenía manchadas de sangre de las heridas.

También encontraron agua y otros productos con los que le lavaba la sangre del rostro, además de un rollo de cuerda, otro de film negro y botes de limpia tapicerías.

Al detenido, de nacionalidad marroquí, 42 años de edad y antecedentes penales por hechos similares, se le imputan los delitos de detención ilegal, lesiones y violencia de género, según fuentes próximas a la investigación.

Tras pasar a disposición judicial, el juez ha decretado su ingreso inmediato en prisión.