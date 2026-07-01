Detenido un hombre en Castellón por dar triple positivo en drogas, circular sin carnet y con la ITV caducada

Un ciudadano de Ayodar (Castellón) está siendo investigado por la Policía Local de Onda tras ser detenido por agentes municipales mientras circulaba sin carnet de conducir, bajo los efectos de las drogas y sin la ITV del vehículo en regla.

De confirmarse los hechos, el hombre habría cometido presuntamente delitos contra la seguridad vial, falsedad documental y usurpación de identidad. Y es que los agentes detectaron que el conductor circulaba por carretera bajo los efectos de la cocaína, las anfetaminas y el cannabis.

Por otro lado, el infractor se encontraba circulando sin carnet, ya que le fue retirado por orden judicial, con la ITV caducada y con el DNI de otra persona, que utilizó para identificarse ante la policía.

Varios antecedentes en su historial

Con todo ello, el conductor se enfrenta a varios delitos recogidos en el Código Penal. No obstante, no es la primera vez que el ciudadano se enfrenta a este tipo de situaciones. Según apuntan las pesquisas, el conductor tenía más de una docena de antecedentes previos por delitos contra la seguridad vial y conducción temeraria, así como por diversos delitos contra el patrimonio.

Además de todas las infracciones anteriormente señaladas, los policías locales también le incautaron una navaja y un cuchillo de cocina, que llevaba en el vehículo.

¿A qué se enfrenta?

En caso de confirmarse la condena, las penas podrían acumularse, aunque todo dependerá de cómo se califiquen los hechos por parte del tribunal. No obstante, por delitos contra la seguridad vial, las penas varían según el delito concreto. Por su parte, conducir bajo la influencia de drogas puede suponer una pena de prisión de 3 a 6 meses, además de la privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.

Por otro lado, conducir sin permiso en los supuestos del Código Penal tiene una sanción de 3 a 6 meses de prisión. Respecto a la falsedad documental, puede conllevar prisión de 6 meses a 3 años y una multa económica.