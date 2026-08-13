Detenido un hombre de 28 años por el incendio de Las Peñas de Riglos, que afecta a 5.500 hectáreas

El Seprona ha detenido a un hombre de 28 años por su presunta relación con el incendio forestal que comenzó el lunes 10 de agosto de 2026 en Las Peñas de Riglos, en Huesca. El fuego había afectado ya a unas 5.500 hectáreas hasta la noche del miércoles 12 de agosto.

El posible origen del incendio

En el marco de su investigación, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil localizaron en el punto de inicio del fuego un almacenamiento de materiales de construcción procedentes de las obras realizadas en la carretera A-132 que podrían haber causado el inicio del fuego. Por otro lado, la detención se produjo este miércoles por un delito de incendio forestal.

Evacuaciones y confinamientos

El incendio continúa activo y permanece en Situación Operativa 2, Nivel 2 del Procinfo. Durante la noche del miércoles, fueron desalojadas 100 personas de un camping próximo a Las Peñas de Riglos.

Además, se confinaron las localidades de Santa Cilia y Binacua y se cortó la carretera N-240.

477 personas evacuadas

Durante la evolución del incendio han sido evacuadas las poblaciones de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Alastuey, Bailo y Larués, así como la de Botaya, con un total de 477 personas entre todas ellas.

En la jornada del miércoles, el fuego llegó a superar una carretera en la zona comprendida entre Alastuey y Arbués, lo que obligó a reforzar las medidas preventivas y las restricciones de acceso en el entorno afectado.

Cientos de efectivos de distintas administraciones han trabajado durante la noche para consolidar las líneas de defensa establecidas y evitar nuevos avances del fuego.