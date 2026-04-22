Detenido en Carabanchel tras huir en patinete con dos kilos de cocaína

El pasado 10 de abril, un hombre fue detenido en el distrito madrileño de Carabanchel tras protagonizar una persecución policial digna de película.

La patrulla detectó al sospechoso conduciendo de manera irregular y a una velocidad inusualmente elevada para este tipo de vehículo. Los agentes le dieron el alto, pero el individuo hizo caso omiso y emprendió la huida, iniciando un seguimiento por varias calles del barrio.

Durante la persecución, el hombre trató de esquivar a los policías aprovechando la agilidad del patinete y la estructura urbana de la zona. El uso de estos vehículos permite a los sospechosos desplazarse con rapidez y dificultar la intervención policial, tal y como han detectado las autoridades en otras operaciones similares en Madrid.

La huida, sin embargo, terminó de forma abrupta. El sospechoso perdió el control del patinete y cayó al suelo. Fue en ese momento cuando los agentes lograron interceptarlo y proceder a su detención. A raíz de la caída, quedó al descubierto la sustancia que transportaba: dos kilos de cocaína, una cantidad significativa que apunta a un posible destino para su distribución en el mercado ilegal, y más de 1.000 euros en efectivo.

Delito contra la salud pública

Tras el arresto, el individuo fue acusado de un delito contra la salud pública y puesto a disposición judicial. La intervención policial permitió retirar de la circulación una importante cantidad de droga, lo que supone un golpe a las redes de distribución en la capital.

Este suceso se enmarca en un contexto más amplio en el que las fuerzas de seguridad han detectado un aumento del uso de patinetes eléctricos en actividades delictivas vinculadas al narcotráfico. En diversas operaciones recientes, los agentes han constatado cómo estos vehículos se utilizan tanto para el reparto de sustancias como para facilitar la huida tras las transacciones.

Las autoridades continúan intensificando los controles en la ciudad con el objetivo de frenar este tipo de prácticas y reducir la presencia de drogas en las calles, especialmente en distritos como Carabanchel, donde se han registrado varias intervenciones en los últimos años relacionadas con el tráfico de estupefacientes.