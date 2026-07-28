Detenido por una brutal y gratuita paliza que ha dejado a la víctima en situación crítica en el barrio de San Marcelino (Valencia)

Un juzgado de Valencia ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de un hombre que fue detenido por dejar en coma a otro tras propinarle una paliza en Valencia el pasado viernes. La víctima, un hombre de 47 años, está ingresada en la UCI del Hospital La Fe de Valencia con graves lesiones craneales.

Según ha confirmado a EFE el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia (TSJCV), el ingreso en prisión de esta persona, cuya nacionalidad y edad no ha sido facilitada, ha sido acordado por el juzgado número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, en funciones de guardia. El medio Las Provincias, informa de que el presunto agresor se trataría de un hombre de nacionalidad argelina de 26 años y que en el primer juicio declaró no recordar lo sucedido por haber consumido altas dosis de alcohol.

Esta persona, según han indicado las mismas fuentes, está investigada en una causa abierta por un delito de tentativa de homicidio/asesinato, sin perjuicio de posterior calificación conforme avance la investigación.

Según informan varios medios locales, la brutal agresión con puñetazos y patadas en la cabeza, se produjo el viernes en el barrio de San Marcelino sin que mediara motivo aparente.