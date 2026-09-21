Detenido en Alicante por la muerte de su pareja, una mujer de 34 años, en Leganés (Madrid)

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 35 años por la muerte de su pareja, una mujer de 34, ambos de nacionalidad española y cuyo cadáver fue hallado el pasado sábado en una vivienda de la localidad madrileña de Leganés.

El cuerpo de la víctima fue encontrado el pasado sábado por su propio padre, que accedió con sus propias llaves a la casa, situada en la calle Moraña número 19 del municipio madrileño, al no tener noticias de ella.

No existían denuncias previas

El cuerpo fue hallado sobre las 15:15 horas del sábado, cuando el padre entró en el domicilio de su hija con sus propias llaves, al no tener noticias de ella desde hacía un tiempo, y se encontró el interior de la casa muy revuelto, pensando que quizá habían entrado a robar.

Una vez personados los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano en el domicilio, hallaron a la mujer fallecida con signos de violencia y un cuchillo con lo que parecen ser restos de sangre. No se descarta que la mujer hubiera sido asesinada días antes.

Fue la segunda mujer asesinada este sábado en Madrid, después de que por la mañana fuera detenido un hombre de 85 años por la muerte violenta de su exnuera, de 47 años, que fue hallada sin vida y con signos de estrangulamiento en la vivienda que ambos compartían en la calle Ferrocarril del distrito madrileño de Arganzuela.

Fuentes policiales han indicado que no existían denuncias previas. A pesar de que el Grupo VI de Homicidios no descartaba ninguna hipótesis, finalmente se ha procedido a la detención de la pareja de la víctima.

Detenido en Alicante

Tras realizar diversas gestiones de investigación, la Policía pudo determinar la identidad del presunto autor, la pareja de la víctima, que en menos de 24 horas fue localizado en la provincia de Alicante.

Agentes del Grupo VI de Homicidios se desplazaron hasta Alicante, donde, en colaboración con el Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial, detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de homicidio y donde pasará a disposición de la autoridad judicial.

De confirmarse la naturaleza machista del crimen de Leganés, ascienden a 38 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año en España, y a 1.379 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.