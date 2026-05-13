Detenidas 15 personas por sustraer coches para vender sus piezas: así robaban los vehículos y los desguazaban en una finca

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal de 15 personas que operaba en la Comunidad de Madrid y que se dedicaban al robo de vehículos para desguazarlos y vender sus piezas fuera de España. A los detenidos se les acusa de presunta participación en delitos de sustracción de vehículos de motor, pertenencia a un grupo criminal y daños y receptación.

Se estima que hayan robado coches por valor de medio millón de euros y, además, se investiga su posible implicación en otros 30 hechos delictivos.

Desguace y sustracción: así operaba la red criminal entre Colmenar y Camarma

La investigación comenzó a principios de 2025 cuando la Policía tuvo constancia de una nave en la localidad de Colmenar de Oreja donde se estarían desguazando vehículos robados. Esos vehículos, tal como han informado las autoridades, habían sido utilizados en otras ocasiones para cometer hechos delictivos. Posteriormente, los trasladaban a la nave mencionada y se deshacían de ellos.

El grupo criminal operaba en naves de las localidades de Colmenar de Oreja y de Camarma de Esteruelas. Al primer municipio trasladaban los vehículos y, una vez desguazados, los transportaban a Camarma de Esteruelas, donde se introducían en camiones para darles salida fuera de España.

Durante la operación, la Guardia Civil intervino cinco vehículos desguazados, componentes de otros 14, un arma corta, un machete y más de 1.200 euros en efectivo.