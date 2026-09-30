La desesperación de Cristina, propietaria de una casa ocupada desde hace seis años: "Yo también soy vulnerable"

El Boletín Oficial del Estado ya recoge las medidas del primer decreto sobre vivienda. Desde primera hora de este miércoles, las medidas aparecen publicadas en el BOE, por lo que entrarán en vigor este jueves, un día después de su publicación y un día antes del pleno extraordinario en el que el Gobierno tratará de convalidarlas en el Congreso de los Diputados.

Se trata de un paquete de medidas "ambicioso y transversal", así definido por el Ejecutivo, que busca principalmente "bajar los precios del mercado, dar estabilidad a los contratos, combatir el fraude y ampliar la oferta de vivienda asequible". Sin embargo, no a todos les afecta por igual.

El caso de Cristina

Cristina, residente en Gijón, tiene un piso alquilado y del cual lleva sin cobrar "seis meses". La propietaria ha contado su situación en Espejo Público, donde ha explicado que la renta que reclama por el inmueble es de 450 euros al mes. Según su testimonio, la familia que reside en la vivienda está formada por cuatro personas y recibe ayudas sociales que, según Cristina, pueden alcanzar los 1.300 euros.

"La renta que yo le pido es de 450 euros", explica la propietaria, que asegura que lleva seis años sin recibir ningún pago. "No paga porque no le da la gana", afirma.

Un primer intento de desahucio hace dos años

Cristina sostiene que la situación se prolonga desde hace seis años y que la vía que considera necesaria para recuperar su vivienda es el desahucio. Según ha relatado, hace dos años ya se intentó ejecutar el lanzamiento, pero finalmente no pudo llevarse a cabo debido a la presencia de menores en la vivienda. Ahora espera un nuevo intento.

"Con un poco de suerte, el día 15 del mes que viene tenemos un segundo intento", ha explicado durante su intervención, donde ha asegurado que esta situación le está generando importantes dificultades económicas, ya que sus ingresos son reducidos.

"Es mi primera y única vivienda"

Cristina ha insistido especialmente en que el inmueble no es una segunda residencia ni una de las múltiples propiedades de un gran propietario. "Yo no llego al salario mínimo y me tengo que hacer cargo de los gastos de mi casa", ha explicado.

La mujer sitúa su salario en 900 euros mensuales y asegura que necesita ayuda para afrontar sus gastos. Explica que decidió alquilar la vivienda precisamente para disponer de un ingreso adicional.

"Yo este piso lo alquilé para tener una ayuda complementaria", ha señalado, antes de definirse como una propietaria "particular y pequeña".

La situación, además, ha provocado que Cristina asegure que durante estos años ha tenido que vivir en una situación que resume con una frase: "Llevo seis años viviendo de prestado".

Según cuenta, cuando necesitó recuperar su vivienda, avisó a la persona que residía en ella, pero no ha podido disponer de nuevo del inmueble.

El debate sobre los pequeños propietarios

Por su parte, la periodista Gema López ha puesto el foco en la situación de los pequeños propietarios y sostuvo que, en su opinión, Cristina también se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

"Cristina es igual de vulnerable que las personas a las que tiene alquilado su piso", afirmó López. La periodista señaló que las medidas pueden estar dirigidas especialmente a grandes propietarios y fondos de inversión, pero consideró que también debería contemplarse la situación de personas como Cristina.

"No vamos a alquilar pisos, los vamos a vender"

Cristina también ha advertido sobre las consecuencias que, según su percepción, puede tener la situación para los pequeños propietarios que alquilan sus viviendas.

"Va a llegar un momento en que nosotros, cuando saquemos a las personas que tenemos en nuestras casas, no vamos a alquilar pisos, los vamos a vender. Y entonces no va a haber pisos para alquilar", ha asegurado.

Su caso se suma así al debate abierto en torno a las nuevas medidas de vivienda y a la situación de los propietarios particulares que dependen de los ingresos del alquiler.