Descubren los cuerpos de cinco recién nacidos ocultos en la vivienda de una pareja en Francia

Los cuerpos de cinco recién nacidos han sido encontrados ocultos en cajas de cartón dentro de una vivienda situada en la localidad francesa de Orange (Vaucluse). La policía localizó los restos de los bebés en la casa de una pareja.

El hallazgo se produjo después de que una mujer diera a luz durante el fin de semana a un bebé sano, tras un embarazo que, según medios franceses, no había sido detectado. Mientras ella permanecía ingresada en el hospital, su marido acudió a la vivienda para revisar unas cajas de cartón cuyo contenido desconocía y que, días antes, había despertado la indignación de ambos.

Al encontrar el cuerpo en descomposición de un bebé en una de las cajas, alertó de inmediato a las autoridades. Durante la inspección, los investigadores hallaron otros cuatro cuerpos de recién nacidos. La mujer, que tiene otros dos hijos de ocho y doce años con su marido, continúa hospitalizada.

Situación actual de la investigación

Las circunstancias de la tragedia siguen bajo investigación. Las autoridades esperan obtener más información una vez se practiquen las autopsias a los recién nacidos. El caso ha sido asumido por la Subdirección de Lucha contra la Criminalidad Organizada y la Delincuencia Especializada.

Otros casos anteriores

En febrero de 2026, una mujer fue detenida en Alto de Saona, en el este de Francia, tras el hallazgo de dos bebés en su congelador. Asimismo, en el año 2022 fueron encontrados otros dos recién nacidos en circunstancias similares en Bédoin, localidad situada en el sureste del país.

El precedente más grave registrado en Francia es el caso de Dominique Cottrez, quien fue condenada en 2015 a nueve años de prisión por la muerte de ocho recién nacidos, después de que el tribunal reconociera una alteración de su capacidad de discernimiento.