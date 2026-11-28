Mañana, en plena jornada de reflexión, se cumple un mes del accidente ferroviario de Urda (Toledo). Diez meses antes se produjo el de Adamuz (Córdoba). Entre los dos suman 115 muertos. Marta García Aller ha entrevistado en La Brújula al torero Curro Vázquez, cuyo hermano murió en Urda. Viajaba en el vagón ocho del AVE, uno de los más afectados por la colisión.

"Somos 115 familias que vivimos el mismo dolor", ha recordado Vázquez. A su juicio, que la tragedia haya ido quedando en segundo plano durante la campaña es "lógico", porque "se van juntando unas noticias con otras". Aun así, lo tiene claro: "De todas las cosas horribles que han pasado en estos años, sin duda esta es la más grave", ya que se trata del accidente con más fallecidos desde que existe el ferrocarril en España.

Vázquez se enteró a las 9:30 de la mañana del día del accidente, con una llamada de su sobrino: "Mi padre va en el tren". Como ya había visto la noticia, supo enseguida de qué se trataba. Lo que vino después fue "dolor e impotencia". La familia empezó por la estación de Atocha, pero allí no había listas de pasajeros, de heridos ni de fallecidos. "Nos volvimos locos yendo a Urda, yendo a hospitales", ha relatado. En medio de esas horas, se queda con la actitud de quienes compartían su angustia: "Veía a otras familias llorando y abrazándose con una pena tremenda. El comportamiento de la gente era ejemplar".

La Guardia Civil y los Reyes, frente al Gobierno

Vázquez distingue claramente entre quienes estuvieron al lado de las familias y el Gobierno central. Ha elogiado a la Guardia Civil y a quienes ayudaron en los primeros momentos, que estuvieron "magistrales", y también a los Reyes, que estuvieron "fantásticos", y a políticos de otras comunidades. "Pero con la gente del Gobierno estamos muy indignados y muy dolidos", ha subrayado.

Según asegura, ningún miembro del Ejecutivo ha dado el pésame a las familias: "Ni el antiguo ni el nuevo ministro. Nadie se ha dirigido a nosotros para decirnos lo sentimos o qué necesitáis".

Sobre la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, Vázquez considera que "ni tenía capacidad ni ha resuelto nada". Le reprocha que se dedicara a "meterse con la gente" en redes sociales en lugar de solucionar el "gravísimo problema" de la red ferroviaria. "Ya había presupuesto para haberlo arreglado. No tenía que haber ocurrido el primer accidente, y el segundo con mucha menos razón", ha lamentado. También ha criticado los bailes de los miembros del Gobierno en los actos de campaña: "Están tratando a la ciudadanía con un desprecio tremendo".

El consuelo del funeral de Toledo

Ese mismo contraste lo vio en el funeral celebrado en Toledo, que define como "extraordinario". Destaca sobre todo a los Reyes, que saludaron uno a uno a los familiares y abrazaron a las personas mayores: "Sentías que ellos sentían esa tragedia y te querían ayudar a consolarla". Los ministros presentes, en cambio, "agachaban la cabeza" cuando los miraba. "Yo creo que les daría vergüenza", ha añadido.

Los familiares tenían convocada para este viernes una rueda de prensa, pero la han aplazado. Según ha explicado Vázquez, las familias de los dos accidentes quieren unirse y formar una asociación, y todavía no estaba todo cerrado.

El fallecimiento de un familiar nunca se puede arreglar con dinero

Al próximo Gobierno, Vázquez le pide "lo que le pedimos todos los españoles: que nos cuiden en todos los sentidos y que gobiernen para el pueblo". Como reparación, reclama ante todo que se arreglen las vías y "todo lo necesario para que un país funcione". En cuanto a las indemnizaciones, cree que el Gobierno está utilizando ahora su aumento: "Me parece una vergüenza".