"¿Cuánto pesa esta botella?", la metáfora más viral de Rufián: "Parece Pantomima Full"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha presentado junto al líder de Más Madrid, Emilio Delgado, su propuesta para aglutinar a los partidos a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones generales que se celebrarán en 2027 si no se adelantan, para "ganar a Vox provincia a provincia".

Después de casi una hora y media de coloquio, el diputado ha terminado su turno de palabra con una metáfora. Para ello, ha cogido una botella y, como si se tratara del grupo Pantomima Full, tal y como le han nombrado en redes, ha comparado su peso con el de la izquierda. "¿Cuánto pesa esta botella?", ha empezado preguntando a los asistentes.

O nos juntamos o nos vamos al carajo

El público ha comenzado a murmurar y a decir cantidades aleatorias. "Parece una subasta", bromeaba el independentista. "La respuesta -ha asegurado- es que depende de cuánto tiempo lo aguante". Así las cosas, Rufián se ha puesto a explicar que si la sostenía él solo y aguantaba durante una o tres horas, estaba bien.

Si bien, el problema surge a partir de las seis horas, cuando empezaría a dolerle el brazo. La clave, a su juicio, llega a partir de las 24 horas, que se cae. "Si la aguanto un día entero...", decía el parlamentario justo antes de tirarla al suelo. Y, en ese momento, ha pronunciado el culmen de la metáfora, como si de la moraleja de una fábula se tratara: "La izquierda es igual, o nos juntamos o nos pasará como esto, nos vamos al suelo, nos vamos al carajo".

Ganar a Vox "provinciaa provincia", el objetivo de Rufián

Rufián ha utilizado esta metáfora para ejemplificar el mensaje que intentó enviar a la izquierda durante la presentación del proyecto: la clave es "ganar a Vox provincia a provincia". Para ello, la idea que propone el portavoz de ERC es que en cada circunscripción solo se presente el partido de izquierda más votado, para así lograr más votos.

"¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas defendiendo lo mismo compitamos entre nosotros para ver quién se reparte los votos de la izquierda?", se ha preguntado Rufián al tiempo que reconocía que la izquierda está "muy fraccionada" y que ojalá la derecha lo estuviera tanto.

Por eso, ha insistido en que las cúpulas de los diferentes partidos tienen que dialogar, porque "no tiene ningún sentido que mi partido compita con Compromís en el País Valencià", ha ejemplificado. Además, ha sido muy contundente al rechazar la idea del líder de Vox en el Gobierno: "No tengo ni putas ganas de Abascal de ministro del Interior".