Cuándo llega la ayuda internacional para extinguir los incendios en España: estos son los países que han ofrecido su colaboración

La grave oleada de incendios forestales que afecta a España ha obligado al Gobierno a solicitar la ayuda internacional a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, una herramienta diseñada para coordinar la respuesta conjunta de los países europeos ante grandes emergencias. La magnitud de los fuegos, favorecidos por las altas temperaturas, el viento y la extrema sequedad de la vegetación, ha llevado a movilizar recursos aéreos procedentes de otros Estados para reforzar las labores de extinción.

Según han informado fuentes de la Moncloa, la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, a solicitud de la UME, ha realizado una petición oficial para recibir al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija a los países comunitarios. La Comisión Europea ha respondido a la petición activando la reserva estratégica rescEU, desde la que se han destinado cuatro aeronaves de lucha contra incendios para apoyar el operativo desplegado en territorio español

Qué países han ofrecido ayuda a España

España solicitó el pasado jueves la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión, el instrumento que se usa a nivel comunitario para coordinar la ayuda de emergencia entre países. La flota, creada por la Comisión Europea para hacer frente a grandes catástrofes, está distribuida entre varios Estados miembros que ponen sus aeronaves a disposición del conjunto de la Unión cuando es necesario.

Se trata de una ayuda que entra en escena cuando los recursos nacionales y los del fondo común no bastan. De esta forma, Italia figura entre los países que tradicionalmente aportan aviones anfibios Canadair a este sistema europeo, junto a otros Estados que mantienen parte de la flota estratégica. Gracias a este mecanismo, España puede reforzar rápidamente su capacidad de respuesta cuando los incendios superan los recursos nacionales disponibles.

También figura Grecia, otro de los países que ha ofrecido ayuda a la península. Los cuatro aviones enviados a España despegaron desde las bases de Grecia e Italia. Bruselas autorizó el despliegue de las cuatro aeronaves especializadas en extinción de incendios, además de activar el sistema europeo de observación por satélite Copernicus para facilitar información en tiempo real sobre la evolución de los focos.

¿Cuándo llegan los aviones enviados?

Los cuatro aviones apagafuegos que Grecia e Italia han enviado a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil llegarán mañana a la base aérea de Torrejón de Ardoz para incorporarse al dispositivo que lucha contra los incendios que asolan la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, los cuales han provocado la evacuación o el confinamiento de más de 45.000 personas.

Así lo han confirmado este viernes fuentes del Ministerio del Interior, que detallaron que estos cuatro aviones 'Canadair CL-415' llegarán a Madrid a lo largo del día. En el caso de las aeronaves italianas, por la mañana aterrizará una primera avanzadilla con tres efectivos, que viajarán a la capital en un vuelo comercial a la espera de que lleguen los apagafuegos.

Mientras, desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska no pudieron confirmar el horario de llegada de los otros dos aviones que aporta Grecia tras la declaración de emergencia de interés nacional y la solicitud a este mecanismo.

Estos aparatos se unirán a un amplio dispositivo compuesto por cerca de 3.000 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, brigadas forestales, Protección Civil o Guardia Civil. Junto a ellos, una decena de aviones, ocho helicópteros y cerca de 300 vehículos.