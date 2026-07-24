Las antenas de Robledo de Chavela de la NASA , en "situación crítica" por el avance de los incendios

El incendio que arrasa la Sierra Oeste de Madrid ha puesto en peligro una de las instalaciones científicas más estratégicas de España. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado que el complejo de antenas de Robledo de Chavela, utilizado por la NASA para comunicarse con sus misiones espaciales, se encuentra en una "situación crítica" debido al avance de las llamas.

"En estos momentos se está haciendo lo imposible para proteger esa instalación de las antenas de Robledo de Chavela, una instalación muy importante y que se encuentra en una situación crítica", ha señalado Martín desde el puesto de mando avanzado instalado en Cenicientos.

Los equipos de extinción concentran parte de sus esfuerzos en evitar que el fuego alcance el complejo, situado entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela, en una zona hacia la que continúa avanzando el incendio impulsado por el viento.

Una instalación clave para la exploración espacial

El centro, denominado oficialmente Madrid Deep Space Communications Complex (MDSCC), pertenece al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y opera en colaboración con la NASA.

Se trata de una de las tres estaciones que integran la Red del Espacio Profundo (Deep Space Network), junto a otras dos ubicadas en Estados Unidos y Australia. Gracias a esta distribución geográfica, la red permite mantener una comunicación prácticamente ininterrumpida con las sondas y naves que exploran el Sistema Solar.

El complejo madrileño cuenta con seis grandes antenas, entre ellas una de 70 metros de diámetro y varias de 34 metros, capaces de recibir señales extremadamente débiles procedentes del espacio profundo.

Clave para la Voyager 1 y las misiones a Marte

Las antenas de Robledo de Chavela han participado durante décadas en algunas de las misiones más importantes de la exploración espacial. Entre ellas figuran numerosas misiones a Marte y otros destinos del Sistema Solar.

Uno de sus hitos más recientes tuvo lugar en abril de 2024, cuando las seis antenas del complejo trabajaron de forma coordinada por primera vez para captar la débil señal enviada por la Voyager 1, la sonda más lejana jamás construida por el ser humano, situada entonces a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra.