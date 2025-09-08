Hasta cuándo duran los cortes de la Línea 6 de Metro: todas las alternativas que hay

La Línea 6 del Metro de Madrid permanecerá parcialmente cerrada durante casi cuatro meses por obras de modernización y automatización. Así, en esta segunda etapa de las obras, será el tramo comprendido entre Moncloa y Legazpi el que permanecerá fuera de servicio desde este pasado 6 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2025, según las fechas que confirma la Comunidad de Madrid.

Salvo algún cambio de última hora, la reapertura total de la Línea 6 de Metro de Madrid está fijada para el 1 de enero de 2026.

Duración y alcance del cierre

El corte afecta a la circulación en ambos sentidos entre Moncloa y Legazpi. Además, la estación de Arganzuela-Planetario permanecerá clausurada durante todo este periodo, ya que se ha habilitado como centro logístico y de coordinación de las obras.

Estas actuaciones forman parte del plan para convertir la Línea 6 en una de las primeras líneas completamente automatizadas de la red.

Servicios alternativos

Para minimizar las molestias, Metro y EMT han puesto en marcha un amplio dispositivo de transporte alternativo:

- Autobuses especiales SE6 (Legazpi–Moncloa): gratuitos, con paradas junto a cada estación cerrada.

- Frecuencias:

6:00–22:00 h: cada 3–4 minutos.

22:00–00:00 h: cada 3–5 minutos.

00:00–2:00 h: cada 5–7 minutos.

- Primer servicio: 6:05 h desde ambas cabeceras.

- Último servicio: sobre las 2:00 h.

- Refuerzo nocturno y lanzaderas específicas: entre ellas, un servicio especial entre Cuatro Caminos y Moncloa para cubrir la conexión con otras líneas.

- Extensión de la línea EMT 180 (Legazpi–Arganzuela-Planetario), también gratuita.

En total, se han desplegado 53 autobuses, 20 de ellos articulados, para garantizar la capacidad de los usuarios afectados.