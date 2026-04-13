La cruenta historia de Kouri Richins, la mujer que mató a su marido y escribió un libro para superarlo

El caso de Kouri Richins ha sacudido a Estados Unidos y se ha convertido en uno de los crímenes más mediáticos recientes. La historia resulta especialmente impactante por su contradicción: una viuda que publicó un cuento infantil dedicado a su marido fallecido y que, meses después, fue condenada por su asesinato.

Manu Marlasca y Luis Rendueles desentrañan su historia en Territorio Negro junto a Carlos Alsina. "Vamos a empezar por el final, que es un cuento infantil", comentaban. La obra, escrita por Richens, estaba dedicada a su esposo con palabras cargadas de emoción: "Dedicado a mi increíble marido y maravilloso padre, siempre en nuestros pensamientos, para siempre en nuestros corazones".

El libro pretendía ayudar a sus hijos a afrontar la pérdida, narrando cómo un padre fallecido sigue acompañando a su hijo. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Como se explicó en el programa, "solo tres meses después de esa promoción del libro, su autora fue detenida por el asesinato de su 'amado' esposo" .

Un crimen con motivaciones económicas y personales

Kouri Richins, de 35 años, ha sido condenada por un jurado en Utah por el asesinato de su esposo, Eric Richins, al que suministró una dosis de fentanilo cinco veces superior a la letal en un cóctel en marzo de 2022. Según la acusación, lo hizo con la intención de heredar un patrimonio valorado en más de cuatro millones de dólares.

Como detallan Marlasca y Rendueles, la investigación reveló que la mujer, agente inmobiliaria, atravesaba graves problemas económicos, con deudas que alcanzaban los 4,5 millones de dólares, y que además mantenía una relación con otro hombre. "Tenía un amante con el que fantaseaba con empezar una nueva vida", explican, convirtiéndose su marido en un obstáculo para su nueva relación.

También había contratado, sin conocimiento de su marido, varios seguros de vida que, en caso de fallecimiento de Eric Richins, sumarían unos dos millones de dólares.

Dosis letal de fentanilo

Los dos periodistas cuentan como Kouri utilizó a su empleada doméstica para hacerse con el fentanilo. "Utilizó primero a la empleada de hogar, una mujer llamada Carmen, que contó que la señora Richins le pidió que consiguiera analgésicos para su marido, que tenía la enfermedad de Lyme, que producen a veces las garrapatas", cuentan.

Confirman, además, que "la asistenta había contactado con un tipo que le había vendido fentanilo muy cerca de una gasolinera en tres ocasiones a principios de 2022".

Según la reconstrucción de los hechos, el plan era provocar una sobredosis que pareciera accidental. Hubo un primer intento fallido en San Valentín, cuando preparó una cena para su marido. Pero el desenlace llegó semanas después.

El 4 de marzo, Richens llamó a emergencias afirmando que su marido estaba "frío al tacto". La autopsia reveló posteriormente que había ingerido "una dosis de fentanilo tremenda, cinco veces más de la mortal".

El cuento infantil sobre el duelo por su marido

Portada del libro 'Are you with me?', escrito por Kouri Richins | Goodreads

Tras la muerte de Eric Richins, la acusada publicó el libro 'Are You with Me?', centrado en ayudar a niños a gestionar el duelo por la pérdida de un progenitor. Para los investigadores, la obra formaba parte de un intento de encubrir el crimen y construir una imagen pública de viuda ejemplar.

Uno de los elementos clave del juicio fueron las búsquedas realizadas por la acusada que resultaron especialmente incriminatorias. Entre ellas, preguntas como: "¿cuál es una dosis letal de fentanilo?" o "si alguien muere envenenado, ¿cómo se registra su causa en el certificado de defunción?" .

El caso deja una imagen especialmente perturbadora: la de una mujer que construyó públicamente el relato de una pérdida dolorosa mientras, según determinó la justicia, era responsable de la muerte que inspiró ese relato. El jurado la declaró culpable de asesinato con agravantes, intento de asesinato, falsificación y fraude de seguros. La sentencia se conocerá el próximo 13 de mayo y podría enfrentarse a una pena de entre 25 años de prisión y cadena perpetua.