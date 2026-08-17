Cortes de luz programados en Madrid del 17 al 23 de agosto: consulta los horarios y calles afectadas

Desde este comienzo de semana, los residentes en la Comunidad de Madrid se enfrentan a una serie de interrupciones en el suministro eléctrico. Lejos de obedecer a una avería fortuita, estos cortes forman parte de un plan de mantenimiento y refuerzo programado por la compañía distribuidora i-DE, perteneciente al Grupo Iberdrola.

El objetivo de estas intervenciones es reparar pequeñas anomalías y garantizar un servicio más seguro y estable a largo plazo.

Estos cortes no serán simultáneos ni de larga duración, sino que se desarrollarán de manera escalonada, en franjas horarias concretas y afectando a tramos muy específicos. La empresa subraya que los horarios son orientativos: si los técnicos finalizan antes de lo previsto, la luz volverá de inmediato y sin previo aviso. Por ello, se advierte a los usuarios de la importancia de no manipular las instalaciones domésticas durante el apagón para evitar accidentes graves ante un restablecimiento repentino del servicio.

A continuación, detallamos el cronograma organizado por días y municipios (en orden alfabético), seguido de la guía exacta de las calles afectadas en cada localidad:

Calendario de cortes por día

Lunes 17 de agosto

Fuenlabrada: de 08:30 a 10:30 y de 11:30 a 13:30.

La Estación y Parajes de Zarzalejo: de 08:30 a 09:00.

Las Rozas de Madrid: de 08:30 a 09:55 y de 11:00 a 11:30.

Madrid capital: de 08:30 a 10:00.

Navalcarnero: de 08:00 a 08:30 y de 15:30 a 16:00.

Navas del Rey: de 09:00 a 11:00.

Valdemoro: de 09:00 a 11:00.

Villamantilla: de 12:15 a 14:15.

Zarzalejo: de 08:30 a 09:00.

Martes 18 de agosto

Alcobendas: de 09:00 a 09:30, 09:30 a 10:00, 10:00 a 10:30 y 11:30 a 12:30.

Cercedilla: de 08:30 a 08:45, 08:45 a 09:00, 16:00 a 16:15 y 16:15 a 16:30.

Fuenlabrada: de 08:00 a 08:30 y de 17:30 a 18:00.

Getafe: de 09:00 a 11:00.

La Estación y Parajes de Zarzalejo: de 13:30 a 14:00.

Las Matas: de 09:30 a 10:15.

Las Rozas de Madrid: de 08:00 a 10:00.

Leganés: de 08:30 a 10:30, 11:30 a 13:30 y 14:15 a 15:15.

Madrid capital: de 08:00 a 08:20, 08:20 a 08:40, 08:30 a 10:30, 16:00 a 16:20 y 16:20 a 16:45.

Robledo de Chavela: de 08:45 a 10:45.

San Sebastián de los Reyes: de 09:00 a 11:00.

Villavieja del Lozoya: de 08:30 a 09:00 y de 11:30 a 12:00.

Zarzalejo: de 13:30 a 14:00.

Miércoles 19 de agosto

Alalpardo / Valdeolmos-Alalpardo: de 09:00 a 11:00.

Colmenar Viejo: de 10:30 a 11:30.

El Álamo: de 11:00 a 12:00.

Las Rozas de Madrid: de 08:00 a 10:00.

Madrid capital: múltiples franjas (04:00 a 05:59, 07:00 a 07:30, 07:45 a 08:00, 08:00 a 10:00, 08:15 a 08:30, 08:30 a 10:30, 09:00 a 11:00, 13:30 a 13:45, 14:30 a 15:00 y 19:00 a 19:15).

Navalcarnero: de 09:00 a 10:00, 11:00 a 12:00 y 13:00 a 14:00.

Pinto: de 08:30 a 10:30.

Soto del Real: de 09:00 a 09:30.

Torrelodones: de 07:00 a 07:30, 08:00 a 08:30, 08:31 a 10:30 y 14:00 a 14:30.

Zarzalejo: de 08:30 a 09:00.

Jueves 20 de agosto

Alpedrete: de 08:30 a 09:00 y de 16:00 a 16:30.

Madrid capital: de 08:30 a 08:45 y de 19:00 a 19:15.

Majadahonda: de 07:15 a 08:15.

Navacerrada: de 08:00 a 10:00.

Parla: de 09:00 a 11:00.

San Martín de Valdeiglesias: de 10:00 a 12:00.

San Sebastián de los Reyes: de 08:31 a 11:00.

Tres Cantos: de 08:30 a 09:00 y de 12:15 a 12:30.

Valdemoro: de 08:00 a 08:30 y de 16:30 a 17:00.

Zarzalejo: de 13:30 a 14:00.

Viernes 21 de agosto

Aranjuez (Algodor): de 08:00 a 12:00.

Cobeña: de 08:30 a 10:30.

Madrid capital: de 08:00 a 10:00.

Tres Cantos: de 00:30 a 02:30.

Villa del Prado: de 09:00 a 11:00.

Guía detallada de calles afectadas (Orden Alfabético)

Alalpardo / Valdeolmos-Alalpardo: Calle Alcalá (20); Camino Algete (51, 55); Carretera M-123 Algete a Valdeolmos (varios KM).

Alcobendas: Av. Camilo José Cela (12-16); Av. Pablo Iglesias (6); C/ Dolores Ibárruri (17, 21); C/ Vega Mazarabuzaquete (10); Paseo de la Chopera (156-184 pares).

Alpedrete: Av. de los Canteros (60); Av. Mataespesa (42, 43); Calles Cantueso, Fuente, Golondrinas, Jara, Jilgueros, Palomas, Ruiseñores y Tomillo (múltiples portales).

Aranjuez (Algodor): Carretera de Toledo-Ocaña (N-400), KM 149.

Cercedilla: Av. Doctor Fermín Tamames (varios portales); Calles Acebo, Lina de Ávila y Roble; Camino del Tejar (3, 5); Camino Viejo de El Escorial (múltiples portales).

Cobeña: Calles Barbacana, Cantarranas, Madrid, Mercado y Tejera; Pasaje de la Iglesia; Plazas de la Villa, Matías Gutiérrez y Vulcano; Travesías del Cid y de la Tejera.

Colmenar Viejo: Calles Cuesta Moncayo, Cuesta Monjón, Pico Miel, Puerto de Somosierra y Tintes; Ronda de los Puertos.

El Álamo: Calles Alamillo, Antonio Machado, Juan Carlos I, Mártires, Virgen de las Nieves y Virgen del Puerto (múltiples portales).

Fuenlabrada: C/ Diálogo, C/ Fabero, C/ Manuel Cobo Calleja, C/ Matarrosa, C/ Toreno y Paseo de Granada.

Getafe: Av. de España (66).

Las Matas: Calles Castilla, Gerona, Guadalajara, Juan de Mena, Lérida, Poniente, Salamanca, San José de Pedrosillo, San Lorenzo de El Escorial, Tarragona, Vergara y Zamora.

Las Rozas de Madrid: Av. de España (1); C/ Comunidad de Canarias, C/ Escudo, C/ Lanzarote, C/ Tucanes; Carreteras a Majadahonda y a El Escorial.

Leganés: Calles Cuenca (7), Granada, Legazpi y Pensamiento.

Madrid capital: Zona A-G: C/ Ana María, C/ Anselmo Lorenzo, C/ Azucenas, C/ Belzunegui, C/ Blas Cabrera, C/ Carpesa, C/ Carracedo, C/ Cartaya, C/ Cerro del Castañar, C/ Conde de Torralba, C/ Cuevas, C/ Eugenia de Montijo, C/ Fereluz, C/ Fuencarral, C/ Genciana, C/ General Ricardos.

Zona H-Z: Camino de La Huerta, Carretera de Carabanchel a Aravaca, C/ Melisa, C/ Melquíades Álvarez, C/ Mercedes Arteaga, C/ Monseñor Óscar Romero, C/ Moratines, C/ Orquídeas, C/ Pablo Luna, C/ Pérez Galdós, C/ Rafael Finat, C/ Reinosa, C/ San Enrique de Osso, C/ Santander, C/ Viejas; Paseo de la Castellana (288-302 pares), Paseo de San Francisco de Sales; Plaza Andrés Manjón; Urb. Encinar de Los Reyes.

Majadahonda: Carretera de Pozuelo (M-515), n.º 34.

Navacerrada: Carretera de la Barranca y Urb. Cercas de Francisco.

Navalcarnero: Av. de la Dehesa; Calles Cuesta del Águila, Juan Antonio Zenón, Marcelo Gómez y Pastoreo; Camino del Pijorro.

Navas del Rey: C/ Sandro Pertini y Carretera M-501 (KM 405).

Parla: C/ Londres (23).

Pinto: Calles Ignacio Fuster, Nicolás Fuster y Princesa de Éboli.

Robledo de Chavela: Calles Almojón y El Hijorro.

San Martín de Valdeiglesias: Av. del Galeón, Av. Virgen de la Nueva; Calles Bergantín y Goleta.

San Sebastián de los Reyes: Av. Emilio Arrieta; Calles Alonso Zamora Vicente, Francisco Ayala y José Hierro.

Soto del Real: C/ Prado Real (1, 2 y 3).

Torrelodones: Av. de Peñalar, Carretera de El Pardo; Calles Cieza, Lorca, Murcia, Santo Cristo del Consuelo y Vereda de la Vía.

Tres Cantos: Av. de la Comunidad Valenciana (19) y Av. de España (3 y 13).

Valdemoro: Calles Atenas, Cristo de la Salud, General Martitegui, Río Ebro, Río Henares, Río Jarama, Río Manzanares y Río Tajo.

Villa del Prado: C/ Méntrida (11) y C/ Naranjos.

Villamantilla: C/ Los Cedros y C/ Olivar (6).

Villavieja del Lozoya: C/ Parcelación Chaparritas.

Zarzalejo (incl. La Estación y Cruz Verde): Av. de la Cruz Verde, Av. de la Estación, Av. Vía Pecuaria; Calles Abrevadero, Arriba, Arroyo, Caño Viejo, Cigarral, Cuesta, Doctor Rodríguez de la Fuente, España, Ferrocarril, Fuente del Rey, Higueruela, Machota, Maestro, Monasterio, Montealto, Muelle, Nueva, Palomita, Parque, Pendiente, Pinar, Piscinas, Quemadillo, Riscal, San Benito, San Pedro, Sol, Somadilla, Tenería, Trillo, Viña del Caño, Zarzal y Zaucejo; Caminos del Cotanillo y del Ermitaño; Plazas del Llano del Soldado y de los Charcones.