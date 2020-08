Cierre de ocio nocturno y prohibición de fumar por el coronavirus en España: últimas noticias de hoy, en directo

Los rastreadores y la tensión en hospitales

Salvador Illa: "No quiero entrar en polémicas con ninguna comunidad. En la declaración de hoy, la última medida es una indicación de observancia que hace un recordatorio para cumplir con todas las medidas del plan de respuesta temprana; cada uno tendrá que hacer sus esfuerzos. Sobre la situación de ahora, no es comparable con la de marzo o abril; es verdad que ha habido aumento de casos, hay que tomar las medidas que tomamos y esto no es lo que vivíamos en marzo o abril. En materia de presión hospitalaria no es comparable. No podemos permitir que haya más aumento de casos, por eso hemos tomado estas medidas".