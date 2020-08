Vuelve el público a MotoGP en Italia y quizá en Francia y Portugal

El Mundial de MotoGP, que comenzó sin público este 2020 debido a la pandemia por coronavirus, recuperará a los aficionados en las dos pruebas de Italia, el Gran Premio de San Marino y el Gran Premio de Emilia-Romaña, en Misano. Francia y Portugal podrían sumarse a esta medida.

Según han acordado las autoridades de la región de Emilia-Romaña, las pruebas a celebrar en los fines de semana del 13 y 20 de septiembre en el Circuito de Misano Mario Cimoncelli, con capacidad para 60.000 personas, permitirán la entrada de 10.000 aficionados en cada una de las seis sesiones que habrá en los dos Gran Premio italianos.

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, empresa organizadora del Mundial, ha confirmado que "habrá público en Misano, porque así lo quieren y autorizan los responsables de la región" y avanza que "quizá también lo haya en Francia y Portugal" en los meses de octubre y noviembre, respectivamente, aunque "se lo están pensando".

El responsable ha incidido en que el público "estará alejado de la burbuja de MotoGP para que no se estropee el protocolo de seguridad" que los organizadores de la competición han elaborado. Además, ha remarcado la importancia de mantener distancia suficiente entre el público y el paddock, y de que no haya invasión de pista al concluir la prueba: "Lo que quiero es tener el paddock controlado. Le vamos a pedir que no se mezcle a los espectadores".

En declaraciones a AS, Ezpeleta ha comentado que todavía tienen que explicarles "cómo harán para que no se mezclen con la burbuja de MotoGP". "A ver qué medidas toman, que seguro que las tomarán, para que el público entre por otro sitio y no se mezcle con los corredores y con los miembros de la burbuja", ha expresado.

Por el momento, en España todavía no se permitirá la entrada del público a las cinco pruebas restantes del Mundial en territorio nacional.