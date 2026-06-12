El Congreso responde al caso Noelia Castillo con una reforma legal para acelerar los recursos sobre eutanasia

Con 178 votos a favor, 169 votos en contra de PP y Vox y sin abstenciones, el Congreso de los Diputados ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley del Parlament de Cataluña para acelerar los recursos judiciales sobre eutanasia, una reforma que sus impulsores vincularon al caso de Noelia Castillo, la joven catalana que esperó más de 601 días para ejercer "su derecho a morir dignamente" después de que un recurso paralizara una decisión ya autorizada por la Comisión de Garantía y Evaluación.

La iniciativa, defendida en el Pleno de la Cámara Baja por una delegación del Parlament, propone modificar la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia y la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No cambia los requisitos para solicitar la prestación de ayuda para morir ni el procedimiento médico previsto en la ley, sino que "crea una vía judicial específica, preferente y de plazos abreviados para revisar las resoluciones de las comisiones de garantía y evaluación", según reza el texto de la propuesta.

En concreto, la proposición plantea que los recursos contra esas resoluciones "se presenten ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia competente territorialmente, en un plazo de tres días desde la notificación".

Emitir expediente en dos días y resolver en tres

La Comisión de Garantía y Evaluación deberá remitir el expediente en dos días y el tribunal tendrá que resolver en tres días desde la celebración de la audiencia. La decisión judicial solo podrá mantener o revocar la resolución impugnada y será firme, sin recurso ordinario posterior, aunque se mantiene la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional en amparo.

La representante del Parlament Sara Jaurrieta recordó que la ley de eutanasia de 2021 fue "pionera y muy esperada", pero defendió que estos cinco años de aplicación han puesto "al descubierto algún elemento a corregir".

Citó el caso de Noelia Castillo Ramos, joven catalana que, según explicó, tomó la decisión de acogerse a la eutanasia de forma autónoma y con información del equipo responsable, pero vio dilatado el procedimiento "más de 600 días" por un recurso.

El caso de Noelia, quien recibió la eutanasia el 26 de marzo de este año en Barcelona tras casi dos años de batalla judicial por los recursos de su padre y de Abogados Cristianos, se convirtió "en símbolo de las demoras que la reforma del Parlament quiere evitar", según las defensoras de la proposición. Noelia sufría una paraplejia completa tras una lesión de médula espinal lumbar incurable y no rehabilitable.