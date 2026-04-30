La madre de Noelia Castillo pide a Feijóo que "desaparezca" la ley de la eutanasia: "No quiero que pase más esto"

Yolanda Ramos es la madre de Noelia Castillo, la chica de 25 años que a finales del pasado mes de abril recibió la eutanasia. Noelia llevaba desde el 10 de julio de 2024 luchando para poder recibir una muerte digna, pero no ha sido hasta hace unas semanas cuando la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña se la aceptó.

En medio de todos estos meses, su padre recurrió a la justicia, alargando aún más el proceso, hasta que el pasado 26 de marzo finalmente la joven Noelia cumplió su deseo de descansar.

Este jueves, Yolanda ha compartido un vídeo en redes sociales en el que reclama la derogación de la ley de la eutanasia, y lo solicita haciendo alusión directa al líder de la oposición y del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. "Por favor, que esta ley desaparezca. No quiero que haya más Noelias, no quiero que pase más esto".

En el vídeo, la madre de Noelia Castillo ha relatado que no llegó a tener acceso en ningún momento al historial clínico de su hija ni "decidir" por ella al ser "mayor de edad". Además, ha puesto en tela de juicio la ley de la eutanasia al afirmar que "si una persona con una enfermedad mental no puede decidir por sí sola, ¿cómo han podido permitir esto?"

También critica la gestión con el caso de su hija, ya que "dicen que es para enfermedades terminales, pero no es verdad. Mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal".

Yolanda Ramos pretende crear una fundación para casos como el de su hija

En los últimos instantes del vídeo, la madre de Noelia ha revelado su propósito de "hacer una fundación", aunque ha lamentado que actualmente "no dispone de medios" para empezar a llevarlo a cabo.

"Quiero hacer una fundación en el nombre de Noelia Castillo para todas las personas que tengan enfermedades mentales, TLP, algún tipo de discapacidad, para velar por ellos" ha concluido.

El Parlament de Cataluña pretende acortar los plazos judiciales de la eutanasia

Este video ha sido compartido en redes sociales por la madre de Noelia justo cuando el Parlament de Cataluña, donde vivía, ha aprobado remitir al Congreso de los Diputados la propuesta de reforma de dos leyes con las que acortar los plazos judiciales de la eutanasia, según indica el diario 20 Minutos.

Esta iniciativa ha sido impulsada por los grupos del PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP, mientras que PPC y VOX se han posicionado en contra.