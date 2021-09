Las condiciones meteorológicas mejoran en el incendio en Sierra Bermeja, Málaga. Para acabar con el incendio el Infoca cuenta, entre otros, con el apoyo de medios desde el Ministerio de Transición y el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga (CPB), siendo ya 41 los medios aéreos movilizados y unos 420 los efectivos terrestres. Tras la disipación de la nube de cenizasdurante la madrugada, los trabajos se centran ahora en la zona norte del incendio, que ya se encuentra confinado con unas 5.000 hectáreas afectadas.

Sobre los trabajos que se están llevando a cabo este sábado ha hablado el director del Centro Operativo Regional Infoca, Juan Sánchez, quien ha incidido en las condiciones meteorológicas, caracterizadas por "un viento más flojo, dirección constante, y además, entra humedad del mar". Sánchez, que ha comparecido junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el puesto de mando avanzado, ubicado en Estepona, ha dicho que las pavesas que han estado cayendo en esa zona han cambiado y ahora hay vientos marítimos y "además, muy flojos". Ha detallado que el trabajo en la zona de barrancos es "continuo, conciso y quirúrgico".

Ha hablado, asimismo, de las nubes de ceniza que durante las dos pasadas jornadas han tenido lugar, y "hoy, hace un rato, ha habido una columna importante" de incendio. Asimismo, ha dicho que ahora lo previsto "es un trabajo continuo y muy lento para fijar todo el perímetro y que esta tarde cuando la situación se ponga peor, que se pondrá, los piroescapes que podamos tener sean los mínimos posibles y el incendio se estabilice en su mayor medida".

Se han tenido todos los que se han necesitado

"Si las previsiones meteorológicas se cumplen, estamos por el buen camino", ha dicho, aunque ha dejado claro que no se puede hablar de "evolución favorable, ni que este incendio se vaya a terminar ya". "Hay que ir sitio a sitio, punto a punto, andando".

En cuanto a medios, ha valorado que se han tenido todos los que se han necesitado, destacando que "en el panorama nacional de los bomberos forestales se han tenido llamadas de todas las comunidades, prácticamente, ofreciendo lo que ya tampoco no necesitábamos". "No por tener más medios los podíamos utilizar; cuando hay más medios de los necesarios nos estorbamos", ha explicado.

De igual modo, ha tenido palabras para los ciudadanos que han tenido que ser confinados y ha agradecido por "como han entendido el problema", también por el agua y comida y por el apoyo y condolencias que han recibido.

"Desgraciadamente lo que estamos pensando ahora mismo es en apagar el incendio no podemos pensar en otra cosa", ha dicho, añadiendo que "en cuento lo hagamos pensaremos en nuestro compañero".

El pinsapar no está afectado en estos momentos

Por otro lado, cabe recordar que el pinsapar no está afectado en estos momentos y los medios del Infoca están realizando trabajos específicos de protección de esta zona natural de nuestra provincia.

Al respecto, ha dicho que con la ayuda dada, "el pinsapar, salvo algo extraordinariamente raro, lo vamos a seguir conociendo, casi como lo conocíamos", ha señalado, preciando que "los cortafuegos perimetrales han funcionado; algún pinsapo del borde puede haberse perdido, algún pino, pero el grueso del pinsapar lo tenemos ahí y estamos acabando las labores de remate para evitar que pueda pasar cualquier cosa".

Cuestionado sobre si era una prioridad el pisapar, ha indicado que "nosotros trabajamos con distintas prioridades y todas en paralelo", siendo la primera la defensa de la vida y los bienes; la segunda defensa de elementos vulnerables de alto valor ecológico y patrimonial, como es éste, y, por supuesto, "viendo la evolución del incendio".

"Hay que entender que, a veces, no nos puede ocurrir que por salvar una casa se nos quemen tres pueblos, y la gente creo que entiende cada vez más que no podemos tener un bombero en cada puerta", por lo que "elementos de alto valor en este caso ecológico ha sido un objetivo prioritario" pero "sobre todo objetivo prioritario es que el incendio sea cuanto menos grande mejor", incidiendo en no olvidar ver el incendio en su conjunto.