Con la llegada del temporal más frío del invierno, solemos buscar fórmulas para mantener nuestra temperatura corporal alta y tener un sentimiento de calidez y confort, pero nos solemos olvidar de otros miembros fundamentales de la familia que pueden sufrirlo también, nuestros perros. Para ello hay varios signos que denotan que estas mascotas están no tienen pleno confort y están pasando frío, pero ¿cuáles son?

¿Cuánto frío toleran los perros?

Antes de establecer unas soluciones, hay que conocer bien cuál es su tolerancia ante esta consecuencia medioambiental. De este modo, la cuenta de Instagram de la Dirección General de Derechos de los Animales perteneciente al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, publicó una imagen durante la conocida Filomena donde elaboraba una infografía del riesgo del frío por el tamaño del animal.

En ella, vemos que debemos tener en cuenta la temperatura exterior para ver cómo puede afectarle a nuestro perro. Los perros pequeños tolerarían menos el frío y, si vemos que fuera hay 4ºC o menos, debemos plantearnos si sacarlo a la calle o ponerle algo de abrigo. En estos perros pequeños una temperatura de -4ºC sería peligrosa y de -12ºC ya sería un una situación crítica

Los perros medianos tendrían una tolerancia similar a los pequeños y, en el caso de los perros grandes, sí tendrían una mayor tolerancia al frío siendo 1ºC la temperatura en la que empezarían a estar en riesgo.

¿Cómo saber si mi perro tiene frío?

Aun conociendo los datos cuantitativos, hay ocasiones en las que puede haber algunos matices que varíen la tolerancia, por lo que mejor es atenerse a las señales que proporcionan los perros. De esta forma, la página de 'Hogarmanía' establece una serie de consecuencias que muestran que ese animal tiene frío, unos resultados que tienen un toque en común con los humanos.

Escalofríos: los temblores o escalofríos suelen ser uno de los elementos más visibles a la hora de averiguar la temperatura de nuestra mascota.

los temblores o escalofríos suelen ser uno de los elementos más visibles a la hora de averiguar la temperatura de nuestra mascota. Aumento significativo del sueño: es importante observar tanto las horas como la postura mientras duerme porque hay veces que se tuerce o intenta taparse con su propio cuerpo.

es importante observar tanto las horas como la postura mientras duerme porque hay veces que se tuerce o intenta taparse con su propio cuerpo. Respiración lenta: que, al igual que unos movimientos lentos, puede mostrar que está resfriado o tiene frío.

que, al igual que unos movimientos lentos, puede mostrar que está resfriado o tiene frío. Piel seca: la sequedad en la piel puede ser un indicativo de un frío elevado.

la sequedad en la piel puede ser un indicativo de un frío elevado. Frialdad en el cuerpo: si tocamos el cuerpo del animal puede parecer que sienta una temperatura normal, pero es a la hora de tocar las orejas cuando nos esclarecerá la verdadera situación.

si tocamos el cuerpo del animal puede parecer que sienta una temperatura normal, pero es a la hora de tocar las orejas cuando nos esclarecerá la verdadera situación. Lloriqueos: este es un elemento muy común en los perros cuando no están cómodos, algo que, junto a los escalofríos, puede ser uno de los primeros signos.

Cómo hacer que mi perro no pase frío

Para paliar los efectos de las bajas temperaturas, podemos encontrar varias opciones. Como ejemplifica 'El Español', no hay que cortar mucho su pelo porque actúa como barrera protectora ante elementos externos y ante la retención del calor; hay que reducir los paseos y abrigarlo, cuando no haga un tiempo favorable es mejor que se queden en casa para evitar riesgos o, bajo un tiempo más favorable, utilizar una protección extra como un jersey o abrigo; son importantes los baños, es necesario realizar sus lavados en un ambiente cálido y no abusar de ellos, utilizando cepillos especiales, toallas y un buen secador; y, por último, acomodar su espacio con una cama acolchada y una manta.