Casi el 30% de las mujeres en España se ha visto forzada a hacer algo no deseado en una relación sexual

El CIS y su encuesta sobre salud sexual constatan que cada vez somos más respetuosos con la aceptación social de las relaciones entre personas del mismo sexo. El 88% considera que son "tan respetables" como las heterosexuales. Un dato que prácticamente dobla al 41% que así lo pensaba en 2009, última encuesta que se hizo de este tipo.

Avances también en el respeto a la pareja. El 68% de los encuestados está muy de acuerdo en que forzar a una pareja a tener relaciones cuando no quiere es una violación.

La mayoría pierde la virginidad entre los 15 y los 18 años con su pareja estable y lo más habitual entre los encuestados es tener sexo una vez a la semana con la misma persona. Aunque hay un grupo, siete de cada diez, que afirma no sentirse atraído por nadie.

Otros datos no tan alentadores. Casi el 30% de las mujeres afirma haberse visto forzada a realizar prácticas no deseadas alguna vez en su vida durante una relación sexual.

Consumo de prostitución y pornografía

La encuesta también analiza el pago por mantener relaciones sexuales, una práctica que continúa concentrándose de forma muy mayoritaria entre los hombres.

El 27,5% declara haber pagado alguna vez por mantener relaciones sexuales: un 9,6% lo ha hecho una sola vez en la vida y un 17,9% más de una vez. Entre quienes pagaron alguna vez, el 79,1% afirma que fue hace más de cinco años, mientras que el 9,5% lo hizo en el último año.

Sube también el consumo de la pornografía. Alcanza el 71% de los hombres y el 25% de las mujeres, aunque es más habitual entre edades comprendidas entre 25 y 34 años, franja donde su visualización supera el 60%.

En resumen, el 77% se declara satisfecha sexualmente, pero es una cifra inferior al dato registrado en 2009, cuando alcanzaba el 85%. Donde más cae esta sensación es en los mayores de 75 años.

Esta encuesta, que ha contado con una muestra de 9.009 entrevistas representativas (4.615 hombres y 4.394 mujeres), y que, según Sanidad, "actualiza la radiografía de los hábitos, actitudes, experiencias y salud sexual de la población", ofrece también el dato de que "el 75,2 por ciento de las personas no utilizó preservativo en su última relación con penetración vaginal".