Encuesta Nacional de Salud Sexual

Casi el 30% de las mujeres en España se ha visto forzada a hacer algo no deseado en una relación sexual

La ministra de Sanidad, Mónica García, presentó este jueves los resultados de la segunda edición de la 'Encuesta Nacional de Salud Sexual', que muestra que "casi tres de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual".

ondacero.es

Madrid |

El CIS y su encuesta sobre salud sexual constatan que cada vez somos más respetuosos con la aceptación social de las relaciones entre personas del mismo sexo. El 88% considera que son "tan respetables" como las heterosexuales. Un dato que prácticamente dobla al 41% que así lo pensaba en 2009, última encuesta que se hizo de este tipo.

Avances también en el respeto a la pareja. El 68% de los encuestados está muy de acuerdo en que forzar a una pareja a tener relaciones cuando no quiere es una violación.

La mayoría pierde la virginidad entre los 15 y los 18 años con su pareja estable y lo más habitual entre los encuestados es tener sexo una vez a la semana con la misma persona. Aunque hay un grupo, siete de cada diez, que afirma no sentirse atraído por nadie.

Otros datos no tan alentadores. Casi el 30% de las mujeres afirma haberse visto forzada a realizar prácticas no deseadas alguna vez en su vida durante una relación sexual.

Consumo de prostitución y pornografía

La encuesta también analiza el pago por mantener relaciones sexuales, una práctica que continúa concentrándose de forma muy mayoritaria entre los hombres.

El 27,5% declara haber pagado alguna vez por mantener relaciones sexuales: un 9,6% lo ha hecho una sola vez en la vida y un 17,9% más de una vez. Entre quienes pagaron alguna vez, el 79,1% afirma que fue hace más de cinco años, mientras que el 9,5% lo hizo en el último año.

Sube también el consumo de la pornografía. Alcanza el 71% de los hombres y el 25% de las mujeres, aunque es más habitual entre edades comprendidas entre 25 y 34 años, franja donde su visualización supera el 60%.

En resumen, el 77% se declara satisfecha sexualmente, pero es una cifra inferior al dato registrado en 2009, cuando alcanzaba el 85%. Donde más cae esta sensación es en los mayores de 75 años.

Esta encuesta, que ha contado con una muestra de 9.009 entrevistas representativas (4.615 hombres y 4.394 mujeres), y que, según Sanidad, "actualiza la radiografía de los hábitos, actitudes, experiencias y salud sexual de la población", ofrece también el dato de que "el 75,2 por ciento de las personas no utilizó preservativo en su última relación con penetración vaginal".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid