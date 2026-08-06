Carteros de montaña: el oficio que mantiene conectados los pueblos del Pirineo

En el Pirineo aragonés, entre carreteras de montaña, nieve en invierno y pueblos que multiplican su población en verano, el trabajo del cartero sigue siendo esencial para mantener conectados a los vecinos. Begoña Arruebo lleva más de 20 años recorriendo el Valle de Tena y actualmente trabaja en la unidad de Biescas. Su jornada comienza al mediodía y se alarga hasta la tarde. Según explica, su labor principal es repartir la paquetería que llega en el camión del mediodía, además de notificaciones y correo ordinario en una zona concreta del valle.

El invierno marca parte del trabajo, pero no lo detiene. Arruebo asegura que en la montaña están preparados para circular cuando llega la nieve: “Vivimos en una zona donde si nieva el mundo no se para”. Los vehículos cuentan con ruedas de invierno y las carreteras se limpian para que el reparto pueda continuar. “Nosotros ponemos de nuestra parte el talento y las ruedas de invierno”, afirma. En verano, el reto cambia. La llegada masiva de visitantes multiplica el trabajo. Biescas, que durante buena parte del año ronda los mil habitantes, puede alcanzar los 5.000 en julio y agosto. Begoña lo resume con claridad: “El trabajo no es que vaya menos, es que se multiplica por cuatro o por cinco”. Lejos de ser una época tranquila, asegura que esos meses son los más exigentes del año.

El oficio también ha cambiado con el tiempo. Las cartas tradicionales han disminuido, pero la paquetería ha crecido con fuerza por el comercio electrónico. En pueblos pequeños y dispersos, conocer el territorio es fundamental. El cartero no solo reparte: sabe dónde vive cada vecino, reconoce las casas y se adapta a direcciones que muchas veces no son precisas.

Los comienzos no fueron fáciles. Arruebo recuerda su primera sustitución en Sallent de Gállego como una etapa muy dura: “Allí sufrí lo que no está escrito, lloré todo y más”. Aun así, con los años ha convertido la experiencia en vocación. Para ella, detrás de cada entrega hay un trabajo que muchas veces no se ve: “No es echar una carta en un buzón o llevarle un paquete a la vecina de enfrente; hay mucho por detrás”.

Hoy, además, Correos ha ampliado su papel en la España rural. En zonas donde han desaparecido otros servicios, los carteros acercan dinero en efectivo, facilitan gestiones con la DGT y ofrecen nuevos trámites a vecinos que, de otro modo, tendrían que desplazarse decenas de kilómetros. Como recuerda Arruebo, “Correos acerca todo eso a los pueblos pequeños”. Entre puertos de montaña, carreteras nevadas y localidades donde todos se conocen, ser cartero en el Valle de Tena es mucho más que repartir correspondencia. Es sostener un servicio público que mantiene unidos a los pueblos y facilita la vida diaria de quienes viven lejos de las grandes ciudades.