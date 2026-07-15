Carlos Rodríguez desvela en Onda Cero qué no hay que hacer si un animal sufre una intoxicación: "Hacedme mucho caso"

Con la llegada del verano, el número de animales que se intoxican aumenta "indudablemente", tal y como ha explicado el veterinario Carlos Rodríguez en Por fin. Esto es debido, sobre todo, a que pasamos mucho más tiempo fuera de casa y los animales se enfrentan a lugares y objetos desconocidos.

"En casa los tenemos acostumbrados a que no cojan nada, pero se van de vacaciones a otro entorno y, aunque vean lo mismo, piensan que tiene otra presentación y lo prueban", ha detallado el veterinario. Por eso, ha advertido: "Las intoxicaciones no son ninguna broma". Y ha pedido tener cuidado porque "estamos rodeados de sustancias tóxicas".

Así las cosas, ha dado una serie de consejos de cara a actuar frente a una intoxicación, del tipo que sea. Lo más importante es llevarle al veterinario en todos los casos para que examine al animal y le recete algún medicamento o pomada si es necesario.

Qué hacer en caso de intoxicación por líquidos o en la piel

En el caso de que un animal ingiera un líquido es muy importante "no provocarle el vómito". "Hacedme mucho caso en esto", ha incidido Carlos. ¿Por qué? Porque el líquido lleno de tóxicos baja por el esófago y quema la mucosa. "¿Qué pasa si le hacemos vomitar? Vuelve a subir, así que es mejor solo un paso de tóxico, que dos".

Lo mejor en estos casos es darle de beber "agua o leche para que el tóxico se diluya", ha comentado, porque aunque no es una solución mágica e instantánea, "da el tiempo necesario para que disminuya su capacidad de reacción y podamos llegar al veterinario con cierta tranquilidad".

En el caso de que la intoxicación sea a través de la piel, el veterinario ha recomendado en Onda Cero echarle "agua a chorro todo lo posible, sin jabón". De hecho, ha advertido que usar detergente para retirar el tóxico puede ser peor, porque "puede favorecer que penetre el tóxico".

No darle medicamentos si el veterinario no lo ha prescrito

Asimismo, ha avisado sobre "una de las cosas más peligrosas" que puede ingerir un animal: las trampas para ratones. En palabras del veterinario, es mejor que las trampas solo "cacen al animal" para luego soltarlo en mitad del campo. Las típicas trampas en forma de "pastillas" están llenas de "tóxicos" que "dan miedo".

Sobre la posibilidad de darle al animal tranquilizantes o medicamentos, solo hay que dárselos en caso de recomendación de un especialista. Si no, hay que dejarlos fuera de su alcance, porque si se toma por accidente un paracetamol, o benzodiazepinas, por ejemplo, es algo "muy grave, le revienta el estómago, la hemorragia que le produce es letal".