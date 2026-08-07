Carlos Rodríguez alerta del calor del pavimento: "Las patas de nuestros animales pueden acabar quemadas"

Con las continuas olas de calor, el pavimento puede alcanzar temperaturas alrededor de los 50 o 60ºC, un hecho que para las almohadillas de los animales puede ser perjudicial y que les puede causar daños irreversibles en sus patas. Es por eso que el veterinario y presentador del programa Como el perro y el gato de Onda Cero, Carlos Rodríguez, advierte que la exposición continuada a estas altas temperaturas puede provocar, incluso, quemaduras en las patas. Por ello, recomienda tomar medidas de prevención para reducir el impacto durante los meses más calurosos sobre los animales.

El veterinario recuerda que las mascotas apoyan todo el peso sobre sus cuatro extremidades y, sus almohadillas, al actuar como protección, el calor del suelo termina por dañarlas. Es por eso que considera fundamental anticiparse a este problema.

Cómo proteger las patas de los perros del calor

Carlos Rodríguez recomienda tener en cuenta varias medidas para evitar que las altas temperaturas dañen a los animales y, en concreto, sus almohadillas.