Caos en Barajas: retrasos y largas colas por la huelga del personal de seguridad

La huelga indefinida del personal de seguridad de la empresa Trablisa que opera en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas está ocasionando grandes retrasos y largas colas en los controles de pasajeros. Tal es la situación que algunos viajeros están perdiendo sus vuelos.

Alejandro Corredera Arriaga, portavoz y miembro del comité de huelga de los vigilantes de seguridad de Trablisa en el Aeropuerto Adolfo Suárez, ha detallado a 'El Periódico' que lo que reclaman son mejores condiciones laborales, puesto que "trabajando con esta excesiva carga de trabajo es imposible".

Por su parte, la empresa ha reclamado al Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid que declare la convocatoria como "ilegal y abusiva", puesto que, desde su punto de vista, incumple los requisitos legales y formales y vulnera el deber de "paz social" derivado por acuerdos previos. Por consiguiente, interpondrán una demanda judicial.

Con todo, Aena ya había advertido esta mañana los viajeros y para que tomasen las medidas oportunas, así como ha lamentado las molestias.