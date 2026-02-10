La camiseta que Bad Bunny regaló a los empleados de Zara se convierte en artículo de lujo: hasta 25.000 euros en reventa

Camisetas iguales a las que el cantante puertorriqueño Bad Bunny regaló este lunes a empleados de Zara, tras utilizarla en la Super Bowl, han salido a la venta, tarjeta de agradecimiento incluida, en plataformas por internet por precios que oscilan este martes entre los 490 euros (584 dólares) y los 30.000 euros (35.750 dólares).

El músico agradeció con camisetas idénticas a la que lució en la actuación de la Super Bowl acompañadas de un mensaje a cada empleado de Zara, la firma española que la diseñó.

'Camiseta Bad Bunny Zara' es, con alguna variante, el mensaje con el que se ofertan ahora las camisetas en las web de compraventa, acompañadas de fotos de las mismas y de la tarjeta en la que está escrito: "Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!".

Prendas cuyos precios oscilan este martes entre los 490 y los 30.000 euros, son todas de la talla L y tienen el dorsal 64 que lució el artista durante la espectacular actuación. Llevaba un conjunto de dos piezas monocromáticas de camisa con cuello y corbata y al estilo de jugador de fútbol americano, con pantalones y zapatillas Adidas.

El resto del atuendo del cantante estuvo formado por un reloj de la marca Royal Oak de Audemars Piguet, fabricado con una caja de oro amarillo de 18 quilates y una esfera de malaquita, según explicó la revista Vogue.

El puertorriqueño protagonizó este domingo el espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista que actúa con un repertorio musical íntegramente en español.

La fiebre se dispara tras su actuación

En los días posteriores a la actuación de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl hemos visto como sus reproducciones en Spotify han aumentado en más de un 2.000% en todo el mundo. En España, se dispararon un 85% las reproducciones de los temas más famosos del artista.

El artista vive así uno de los mejores momentos de su carrera después de que hace tan solo unas semanas ganara el Grammy a mejor álbum del año por DeBí TiRAR MáS Fotos, que ha encabezado el ranking mundial de discos más escuchados en Spotify durante los días previos a la Super Bowl. En esa lista también se coló Un verano sin ti, otro de los discos más famosos del puertorriqueño.

Pero su actuación no solo ha servido para que su música se haya disparado aún más si cabe. En las últimas horas también han aumentado en un 178% las búsquedas para aprender español en Estados Unidos, según un estudio de Preply.

Los análisis de la compañía aseguran que antes de la Super Bowl las búsquedas diarias para "aprender español" eran unas 62.000, mientras que solo el día del evento se superaron las 43.000.